新的親子好去處 竹縣頭前溪高灘地將設親子遊戲場

新竹縣竹北市頭前溪北岸高灘地目前設有寵物公園、足球場及自行車道等，是民眾戶外休憩的好去處，為提供更優質休閒活動空間，新竹縣政府在台1線至經國大橋間高灘地範圍進行整體規畫，將增設親子共融式遊戲場、兒童單車練習場等，預定11月14日上午9時半在竹北市中崙里集會所辦理說明會，歡迎對此規畫案有興趣民眾參與。

縣長楊文科表示，根據教育部體育署統計，新竹縣去年運動人口比例83.8%，高過全台平均83.6%，顯現竹縣是愛運動的縣市，目前竹北市除了現有體育場館、國民運動中心的室內運動場所，在大樓林立情況下，提供一個戶外運動空間也十分重要，對此縣府團隊進行問卷調查，根據民眾需求、建議，在不影響河堤防汛功能情況下，規畫頭前溪北岸高灘地，提供更多運動休閒空間。

另外，除了在竹北規畫戶外運動空間，縣府也爭取設立竹東運動中心，打造溪南地區全民運動館，預計11月底送中央申請；竹縣首座200公尺滑輪溜冰場、湖口王爺壟運動公園，也預計在今年底落成，打造新竹縣成為健康運動城市。

縣府地政處表示，竹北市頭前溪北岸堤外高灘地，面積規畫約32公頃，目前已設置有寵物公園、足球場、公園綠地，以及自行車道與人行步道，初步規畫將增設親子共融式遊戲場、多功能活動廣場、兒童單車練習場、直排輪練習場、綜合球場、多功能活動草地及停車場，也將針對民眾關切設立廁所及照明問題提出解決方案，預計今年底完成規畫報告，明年由環保局辦理工程。說明會簡報資料可上縣府地政處網站查詢。