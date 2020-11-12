苗縣第一人！ 刑警考取無人機專業高級操作證

苗栗縣通霄警分局偵查佐湯紹威10月間考取無人機專業高級(G3)操作證，成為全縣員警第一人 ，他將自己的飛行愛好與工作職務相輔相成，運用嫻熟的飛行技巧，通過這次民航局的測驗並取得証照，贏得長官肯定。

通霄警分局指出，無人機的用途範圍越來越廣，為避免新手駕駛發生意外，民航局近年修訂民用航空法規範無人機，要求遙控無人機必須經測驗合格，從警4年的偵查佐湯紹威平日有攝影、操作無人機的興趣，深知無人機不僅可拍攝風景，也可利用高空角度來勘查地形、災難救助、車流監控等各種警察偵蒐任務，因此他將飛行興趣與警察職務相結合，積極進修無人機相關學術知識及飛行技巧，成為縣內首位考取無人機專業高級G3操作證的「苗警之光」。

無人機根據執行項目的不同分級證照，湯紹威10月間歷經層層考驗，順利考取專業高級G3操作證照，在人群聚集或室外遊行集會上空的無人機禁制區域，擁有此證照可不受限；「無人機」可用來協助執法，例如在通霄白沙屯媽進香活動時對車流即時監控，且無人機具制高點監控優勢，有助發掘不法份子藏匿蹤跡、輔助各類刑案偵辦，也是降低人員傷亡損失的偵蒐利器，並能強化為民服務工作，無形中為警力增添一股力量。