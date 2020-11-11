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桃園悠遊節14誠聖宮展開 花田廟埕音樂會戶外好去處

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
2020桃園市綠色生活悠遊節本周六起在蘆竹誠聖宮展開，歡迎民眾前往花海（見圖）賞花參加誠聖宮在地廟埕文化，戶外休閒踏青一日遊。圖／蘆竹區公所提供
2020桃園市綠色生活悠遊節本周六起在蘆竹誠聖宮展開，歡迎民眾前往花海（見圖）賞花參加誠聖宮在地廟埕文化，戶外休閒踏青一日遊。圖／蘆竹區公所提供

桃園市2020綠色生活悠遊節將於本月14日在蘆竹誠聖宮展開，今年以悠遊蘆竹花現好時光為主軸，結合坑口地區花海地景及誠聖宮在地廟埕文化，蘆竹區公所今天下午表示，鼓勵民眾周末假日前往戶外踏青，賞花海、參與廟會活動，為避免塞車影響玩興，呼籲民眾搭乘機捷到A11坑口站，騎乘自行車悠遊賞花踏青。

這項綠色生活悠遊節，自本月14日至22日為期9天，坑口站的蘆竹區坑口地區信仰中心的誠聖宮為主要活動會場，蘆竹區公所表示，誠聖宮鄰近機捷11坑口站，悠遊節在14日舉辦廟埕文化、祈福發放平安餐，15日邀請桃園表演團體演出，歡迎民眾假日休閒走逛，可搭乘機捷到A11坑口站，遊花海、逛廟會、聽音樂會，體驗賞花、享受田間漫步休閒一日遊樂趣。

2020桃園市綠色生活悠遊節本周六起在蘆竹誠聖宮展開，歡迎民眾前往花海（見圖）賞花參加誠聖宮在地廟埕文化、音樂會休閒活動多。圖／蘆竹區公所提供
2020桃園市綠色生活悠遊節本周六起在蘆竹誠聖宮展開，歡迎民眾前往花海（見圖）賞花參加誠聖宮在地廟埕文化、音樂會休閒活動多。圖／蘆竹區公所提供

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