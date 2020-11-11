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桃園神農小學堂知識競賽109校報名 強化學生用藥安全

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
神農小學堂頒獎典禮，獲名次的學校領獎和合影。圖／桃園市政府衛生局提供
神農小學堂頒獎典禮，獲名次的學校領獎和合影。圖／桃園市政府衛生局提供

桃園市長鄭文燦今天下午前往市立圖書館平鎮分館，出席市長盃神農小學堂健康知識創意競賽，並表示競賽已連續辦9年，成為國小年度盛事，今年有109所國小師生組隊參加，希望透過生活化的情境題目及寓教於樂競答，強化學生用藥安全。

競賽結果1至3名的小學為菓林、龍潭、清溪國小。

為讓學生了解藥師的角色，賽前由桃園市藥師公會召集熱心的藥師，至各校宣導正確用藥及毒品防制議題，並舉辦小小記者採訪社區藥局活動，透過「一校一藥師」的方式，結合學校與社區用藥諮詢站，讓學生更了解正確的用藥概念。

鄭文燦提及「生病看醫師，用藥找藥師」，用藥知識是現代國民教育養成的重要一環，盼能透過創意競賽及講座宣導活動，提升師生的醫藥知識，避免他們聽信網路用藥的假訊息，而隨意在網路購買來路不明的藥物。

鄭文燦説，毒品是青春的敵人，新興毒品偽裝成各式茶包、咖啡包等樣式，試圖降低學生的戒心、危害他們的身心健康，希望透過反毒宣導，養成學生拒絕毒品的態度。

衛生局長王文彥表示，除了競賽，活動也安排有趣的健康知識闖關遊戲及反毒桌遊，讓學童於趣味的遊戲中吸取健康知識。衛生局也會持續推動民眾用藥安全宣導，提醒民眾如對藥品的使用有相關問題時，可諮詢專業醫師、藥師以確保用藥安全。

市議員彭俊豪、桃園地檢署檢察長王俊力、教育局副局長高玉姿、平鎮區長鄭錦文、桃園市藥師公會理事長鄭志宏、桃園市藥劑生公會理事長黃豐彬、桃園市西藥商公會理事長張凱翔都出席活動。

桃園市長鄭文燦和神農小學堂選手合影、加油。圖／桃園市政府衛生局提供
桃園市長鄭文燦和神農小學堂選手合影、加油。圖／桃園市政府衛生局提供

衛生局 鄭文燦 反毒 教育局

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