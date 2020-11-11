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桃園中小企創新點子51案 補助不無小補產值10億驚人

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市政府地方產業創新研發成果展頒獎，市長鄭文燦( 左）頒獎肯定獲補助研發人工手臂精密零件業者的創新研發能力。記者曾增勳／攝影
桃園市政府地方產業創新研發成果展頒獎，市長鄭文燦( 左）頒獎肯定獲補助研發人工手臂精密零件業者的創新研發能力。記者曾增勳／攝影

桃園市政府經發局今天下午在桃園市綜合會議廳舉辦地方產業創新研發成果展，市長鄭文燦頒獎表揚今年獲補助中小企業51家創新研發案，肯定這些中小企業創新技術研發能量和不會自我設限，紫莉公司董事長黃騏曼表示，中小企業研發創新提案，想出點子經評審考核到執行，獲補助代表創意可行，有助企業創新經營，對缺錢的中小企業不無小補。

桃園市推動地方產業創新研發計畫今年邁入第9年，過去8年累計373家中小企業獲產業研發創新補助，投入經費超過2億6700 萬元、取得發明專利114件及新型設計專利209件，促進就業1449人，帶來桃園超

過94億元產值效益，成果豐碩。

市政府舉辦地方產業創新研發成果頒獎，每案最高補助100萬元，共同提案最高補助200萬元，今年總共132家中小企業提案，競爭激烈，最後評審補助51件提案，通過補助案不到4成，總共補助金額約4000萬元，創造產值近10 億元，今年疫情衝擊下，尤以數位轉型研發成為企業焦點。

鄭文燦表示，桃園在地企業超過9成是中小企業，為挹注更多資源協助中小企業成長，市政府結合中小企業信用保證基金、台灣中小企業聯合輔導基金會貸款及補助，鼓勵企業各種創新研發想法，許多提案運用軟體、AI等技術，透過數位服務，可帶動製造、技術成長、突破和提升經營能力。

紫莉公司今年創新提案獲補助73萬元，黃騏曼表示，中小企業缺錢，為創新研發想法，該公司花費200萬元提出創新研發專案，經過專家評考核通過補助執行，說明創新提案可行，讓該公司進入孕的創新體驗，獲蔡阿嗄、瑤瑤等網紅體驗加分下，大大拉高知名度和業績。

桃園市政府地方產業創新研發成果展頒獎，市長鄭文燦(圖中）與今年獲獎補助51件提案 企業合影，肯定企業創新研發經營能力。記者曾增勳／攝影
桃園市政府地方產業創新研發成果展頒獎，市長鄭文燦(圖中）與今年獲獎補助51件提案 企業合影，肯定企業創新研發經營能力。記者曾增勳／攝影
桃園市政府地方產業創新研發成果展頒獎，紫莉公司董事長黃騏曼（見圖）肯定創新研發提案補助獲獎，對缺錢中小企業不無小補。記者曾增勳／攝影
桃園市政府地方產業創新研發成果展頒獎，紫莉公司董事長黃騏曼（見圖）肯定創新研發提案補助獲獎，對缺錢中小企業不無小補。記者曾增勳／攝影

鄭文燦 專利 網紅

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