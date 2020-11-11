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季節限定銅鑼鄉第二場「雪」 杭菊節14、15日登場
苗栗縣銅鑼鄉第二場「雪」，銅鑼杭菊芋頭節─菊祥如芋將於11月14日、15日在九湖台地杭菊專業區場，今年受輪作影響，杭菊種植面積減少3成，全鄉約35公頃，且少有集中大面積，銅鑼鄉農會建議7條路線，供遊客追花參考。
銅鑼鄉每年有二場似雪美景，第一場4、5月間油桐花滿山遍野盛開，枝頭有如白雪皚皚，第二場於11、12月間，杭菊花開繽紛為大地添顏色，尤其是大片白色杭菊，有如下雪般浪漫美麗，杭菊節也成了盛事，今年將於11月14日、15日登場。
銅鑼鄉農會指出，杭菊園需水旱田隔年輪作，或是休耕改種植其他綠肥、景觀作物以滋養大地，今年少雨缺水灌溉，花田栽種面積較去年減少約3成，賞花地點也與去年不同，農會建議7條追花路線，遊客可以上農會網站，或電洽037-981008轉21、220查詢，避免撲空敗興。
杭菊花期約可持續3周，11月14日到29日每逢例假日，九湖台地周邊苗38-1、38-2、水防道路等實施交通管制，14、15日杭菊芋頭節期間，安排採菊體驗農家樂、農特產品展售會，及趣味競賽等活動，上午11點到中午12點，有免費菊芋美食品嘗，上午8點半到下午4點銅鑼火車站規畫專車接駁到活動會場，遊客可以多多利用。
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