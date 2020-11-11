快訊

任正非：台灣晶片製造世界第一 大陸晶片存三大問題

新冠肺炎疫苗受試者平台開放 不到2小時已破千人登記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

季節限定銅鑼鄉第二場「雪」 杭菊節14、15日登場

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
杭菊節花開美麗，苗栗縣銅鑼杭菊芋頭節─菊祥如芋將於11月14日、15日在九湖台地杭菊專業區登場。記者范榮達／攝影
杭菊節花開美麗，苗栗縣銅鑼杭菊芋頭節─菊祥如芋將於11月14日、15日在九湖台地杭菊專業區登場。記者范榮達／攝影

苗栗縣銅鑼鄉第二場「雪」，銅鑼杭菊芋頭節─菊祥如芋將於11月14日、15日在九湖台地杭菊專業區場，今年受輪作影響，杭菊種植面積減少3成，全鄉約35公頃，且少有集中大面積，銅鑼鄉農會建議7條路線，供遊客追花參考。

銅鑼鄉每年有二場似雪美景，第一場4、5月間油桐花滿山遍野盛開，枝頭有如白雪皚皚，第二場於11、12月間，杭菊花開繽紛為大地添顏色，尤其是大片白色杭菊，有如下雪般浪漫美麗，杭菊節也成了盛事，今年將於11月14日、15日登場。

銅鑼鄉農會指出，杭菊園需水旱田隔年輪作，或是休耕改種植其他綠肥、景觀作物以滋養大地，今年少雨缺水灌溉，花田栽種面積較去年減少約3成，賞花地點也與去年不同，農會建議7條追花路線，遊客可以上農會網站，或電洽037-981008轉21、220查詢，避免撲空敗興。

杭菊花期約可持續3周，11月14日到29日每逢例假日，九湖台地周邊苗38-1、38-2、水防道路等實施交通管制，14、15日杭菊芋頭節期間，安排採菊體驗農家樂、農特產品展售會，及趣味競賽等活動，上午11點到中午12點，有免費菊芋美食品嘗，上午8點半到下午4點銅鑼火車站規畫專車接駁到活動會場，遊客可以多多利用。

杭菊節花開美麗，苗栗縣銅鑼杭菊芋頭節─菊祥如芋將於11月14日、15日在九湖台地杭菊專業區登場。記者范榮達／攝影
杭菊節花開美麗，苗栗縣銅鑼杭菊芋頭節─菊祥如芋將於11月14日、15日在九湖台地杭菊專業區登場。記者范榮達／攝影

火車站 花田 苗栗縣

延伸閱讀

全縣僅泰安、竹南未發現 證實苗栗縣是石虎重要棲地

台南購物節搶雙11商機 紀念版青柑禮盒限量下殺1折

彰化縣農會總幹事將接棒 2新人登記遴選競爭

賴清德訪新埔農會關心青農 鄭朝方被讚是客庄創生大使

相關新聞

台中捷運綠線下周上路 7個站沒ibike遭批

台中捷運綠線下周即將上路，但議員卻發現捷運共18站中竟有多達7站至今根本沒ibike站，接駁大有問題；交通局長葉昭甫坦承...

竹縣竹北、竹東、湖口7處 將興建社會住宅

新竹縣議員杜文中今天在議會總質詢關心竹縣青年社會住宅議題，他指出，竹北市房地產蓬勃發展，但房價高，年輕人買房不易。縣長楊...

樹網吊床、零距離滑梯 關埔國小奪2020台灣建築獎首獎

新竹市關埔國小拿下2020台灣建築獎首獎，獲國內建築榮譽肯定，市府指出，該校捨棄傳統校園圍牆，以小樹林包圍校園，市長林智...

桃園市試辦新山型減速標線 首波劃設大竹南路

桃園市交通局參考日本減速標線樣式，重新設計「山型減速標線」，首波選在大園區大竹南路 L型彎道試辦，盼能利用標線營造車速行...

桃園中小企創新點子51案 補助不無小補產值10億驚人

桃園市政府經發局今天下午在桃園市綜合會議廳舉辦地方產業創新研發成果展，市長鄭文燦頒獎表揚今年獲補助中小企業51家創新研發...

季節限定銅鑼鄉第二場「雪」 杭菊節14、15日登場

苗栗縣銅鑼鄉第二場「雪」，銅鑼杭菊芋頭節─菊祥如芋將於11月14日、15日在九湖台地杭菊專業區場，今年受輪作影響，杭菊種...

桃青年體驗園區幸福太陽計畫 企業職人與身障者共遊

桃園市新屋區永安漁港旁的桃園市青年體驗園區，提供歐美等先進國家已行之有年的「探索教育」挑戰課程，擁有60多項經美國ACC...

2020桃園花彩節大溪場 警方交通疏導措施

桃園花彩節大溪場周六（14）日熱鬧開場，主辦單位大溪區公所14日至22日，每天上午9點至下午5點，在大溪區月眉里農地推出...

苗縣長徐耀昌搬離寓所仍派駐警 議員：徒增員警負擔

苗栗縣議員陳光軒今天在總質詢指出，縣長徐耀昌搬離先前居住的頭份市寓所，目前仍派警力24小時駐守，引發基層抱怨「把警察當看...

公園便民停車位竟遭住戶占用？ 民怨：收費還比較公平

公園便民停車位竟淪為住戶停車位？桃園市八德民眾在網路上抱怨，休閒時間想到公園逛逛，但應該是方便民眾臨時停車的車位卻長期占...

強化校安 桃園平鎮警分局警劃出76處學生治安熱點

桃園市平鎮警分局為強化校園安全維護工作，確保師生安全及提升學生自我防衛機制，分局長李建民今天下午邀集平鎮區各級學校代表、...

桃園老人文康休閒車僅1輛 慶寶勤勞社福基金會慨捐2輛

桃園老年人口逾28萬人，卻僅1輛老人文康休閒車巡迴13區服務，預約服務排到明年3月，台塑企業成立的慶寶勤勞社會福利慈善事...

熱門新聞

民眾不滿陽明山漆彈驅猴竟阻擾 陽管處出聲了

台南要抓了！公車停靠站十公尺內不准停車 違者開罰

鯤鯓王平安鹽祭博杯周六日登場 第一名獎金10萬元

大誇陳其邁 綠議員李喬如：我溫柔質詢

盧秀燕戴獅子頭帽到梧棲 先向大家說明為何有此裝扮

彰化鹿港轉運站BOT 打造10層大樓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。