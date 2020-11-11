2020桃園花彩節大溪場 警方交通疏導措施

桃園花彩節大溪場周六（14）日熱鬧開場，主辦單位大溪區公所14日至22日，每天上午9點至下午5點，在大溪區月眉里農地推出不同的活動，警方預估將吸引大量遊客前往，因會場周邊道路路幅狹窄，特別規畫交通疏導勤務，呼籲民眾務必配合執勤員警疏導，共同維護交通秩序。

大溪警分局交通管制措施包括車輛單向管制只進不出，由武嶺橋東端信義路經月眉路進入，嚴禁大型（遊覽）車進入，車輛請停月眉第一及第二停車場或月湖路公設路邊停車格。主辦單位於三處停車場均設有接駁車每15分鐘1班，請遊客多加利用。