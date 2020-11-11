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桃青年體驗園區幸福太陽計畫 企業職人與身障者共遊

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市青年體驗園區開幕至今，已經陪伴超過500位病友、特教學生、弱勢群體、偏鄉學子，透過體驗園區設施，激發被忽視的潛能。圖／青年局提供
桃園市青年體驗園區開幕至今，已經陪伴超過500位病友、特教學生、弱勢群體、偏鄉學子，透過體驗園區設施，激發被忽視的潛能。圖／青年局提供

桃園市新屋區永安漁港旁的桃園市青年體驗園區，提供歐美等先進國家已行之有年的「探索教育」挑戰課程，擁有60多項經美國ACCT認證的自我確保挑戰設施，去年開幕至今，已經陪伴超過500位病友、特教學生、弱勢群體、偏鄉學子，透過體驗園區設施，激發被忽視的潛能。今日起推出「幸福太陽計畫」公益系列活動，包括互助共遊等活動內容，傳達人人都能成為別人心中的太陽。

此次活動首波推出「暖心陽光友愛共遊」活動，由青年體驗學習園區開跑第一棒，邀請20多家企業的上班族與寶貝夢想起飛工作坊龜山站與安康啟智教養院的院生們，進行連2天的互助共遊活動，總計高達百人，請到園區資深專業講師，量身打造交流課程，依照身障朋友的情況設計不同設施體驗。

還包括暖心彩虹傘團康活動、暖心交流茶會，在輕食陪伴下分享共遊心得，號召不同的企業共襄盛舉持續進行；第二棒由「SY上暘光學」接棒，贊助公益、社福團體於園區進行體驗，讓愛永續經營。

第二波「用看的做公益」活動，在11月20日起於園區臉書專頁播放共遊活動花絮影片，依瀏覽人次捐款，每1個觀看捐出1元，最高捐款十萬元；捐款給正在為身障朋友築家的財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心及財團法人桃園市私立安康啟智教養院，讓更多身障者，能夠培養生活技能及居有定所，延續愛的正能量。

「幸福太陽」公益系列活動詳細資訊請上桃園青年體驗學習園區官方網站或臉書粉絲專頁查詢。

桃園市青年體驗園區今日起推出「幸福太陽計劃」公益系列活動。圖／青年局提供
桃園市青年體驗園區今日起推出「幸福太陽計劃」公益系列活動。圖／青年局提供
系列活動首波推出「暖心陽光友愛共遊」活動，邀請上班族與身障朋友們，進行互助共遊活動。圖／青年局提供
系列活動首波推出「暖心陽光友愛共遊」活動，邀請上班族與身障朋友們，進行互助共遊活動。圖／青年局提供

身障者 捐款 青年

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