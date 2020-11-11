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苗縣長徐耀昌搬離寓所仍派駐警 議員：徒增員警負擔

中央社 / 苗栗縣11日電
苗栗縣首座鄰里創生公園「錦水遊礦頭屋創生公園」歡喜開工，縣長徐耀昌到場主持。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首座鄰里創生公園「錦水遊礦頭屋創生公園」歡喜開工，縣長徐耀昌到場主持。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣議員陳光軒今天在總質詢指出，縣長徐耀昌搬離先前居住的頭份市寓所，目前仍派警力24小時駐守，引發基層抱怨「把警察當看門狗」；徐耀昌表示，駐警配置尊重警局規劃。

陳光軒上午在縣議會總質詢表示，近來接獲基層員警反映，縣長徐耀昌早就搬離頭份市寓所，警局卻仍24小時派駐警力看守，並傳出夏季不准員警吹冷氣，從派出所Line群組對話中發現，員警怨聲載道，有人留言「別把警察當看門狗」，也有人提到「室內溫度超過30度又悶又熱，還把遙控器都藏起來，是怕警察與狗吹嗎。」

陳光軒指出，頭份市人口增加快速，頭份派出所的警民比例除了是全頭份分局之冠，近3年的案件總數更是逐年攀升，基層員警已是疲於奔命，若再為首長私人空間設一守衛駐點，確實增加基層員警負擔，要求縣警局重新評估，檢討是否調整警勤區或增設派出所。

陳光軒也詢問縣長徐耀昌，既然已搬離寓所，該處現作為個人服務處，是否還須警力24小時駐守。

徐耀昌答覆，首長官邸的警力配置、勤務分配由警局規劃評估，「不是我要或不要」，警局要撤就撤，「撤掉對我沒有影響，不撤也歡迎他們進駐」，並說「冷氣主機在那裡，手按下去就可以，沒有遙控器的問題」，強調沒有不讓員警吹冷氣。

警察局長翁群能解釋，縣長雖非長住該處，但仍是縣長服務處，有公務需求，公務坐車也會停放在那，警力配置有其必要，至於冷氣「絕對沒有不讓開」，也許是主管在交付勤務工作溝通上造成誤會落差，會後將再進行了解。

徐耀昌 警察

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