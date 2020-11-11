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台中捷運綠線下周上路 7個站沒ibike遭批

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
台中捷運即將上路，議員發現18站中竟有多達7站至今根本沒ibike站。圖／台中市府提供
台中捷運即將上路，議員發現18站中竟有多達7站至今根本沒ibike站。圖／台中市府提供

台中捷運綠線下周即將上路，但議員卻發現捷運共18站中竟有多達7站至今根本沒ibike站，接駁大有問題；交通局長葉昭甫坦承，之前進度確被卡住，在今年7月後行政作業才啟動，因屬於超過5億的巨額採購案須更慎重，目前剛完成決標、正在議約，會加速進度。

捷運18站中，沒有ibike站的有北屯總站、舊社、四維國小、文心櫻花站、九張犁、九德與高鐵台中站；交通局表示，會優先趕在今年底完成。

台中市議員陳淑華指出，近兩年iBike建置根本停擺，一直停在328站，今年要招標的iBike設站只有50站，這是在呼嚨市民與議會；她批盧秀燕市長所提的「倍增計畫」，停擺兩年應該叫做「停擺計畫」；尤其捷運綠線即將通車，竟然還有這麼多站沒有iBike建置，十分離譜。

楊典忠議員也表示，市府設置ibike有嚴重的城鄉差別，海線許多地點都沒有消息，政策執行失當。

台中捷運即將上路，議員發現18站中竟有多達7站至今根本沒ibike站。圖／台中市府提供
台中捷運即將上路，議員發現18站中竟有多達7站至今根本沒ibike站。圖／台中市府提供

台中捷運 iBike 高鐵

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