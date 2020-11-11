聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中捷運綠線下周上路 7個站沒ibike遭批
台中捷運綠線下周即將上路，但議員卻發現捷運共18站中竟有多達7站至今根本沒ibike站，接駁大有問題；交通局長葉昭甫坦承，之前進度確被卡住，在今年7月後行政作業才啟動，因屬於超過5億的巨額採購案須更慎重，目前剛完成決標、正在議約，會加速進度。
捷運18站中，沒有ibike站的有北屯總站、舊社、四維國小、文心櫻花站、九張犁、九德與高鐵台中站；交通局表示，會優先趕在今年底完成。
台中市議員陳淑華指出，近兩年iBike建置根本停擺，一直停在328站，今年要招標的iBike設站只有50站，這是在呼嚨市民與議會；她批盧秀燕市長所提的「倍增計畫」，停擺兩年應該叫做「停擺計畫」；尤其捷運綠線即將通車，竟然還有這麼多站沒有iBike建置，十分離譜。
楊典忠議員也表示，市府設置ibike有嚴重的城鄉差別，海線許多地點都沒有消息，政策執行失當。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言