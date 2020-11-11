公園便民停車位竟遭住戶占用？ 民怨：收費還比較公平

公園便民停車位竟淪為住戶停車位？桃園市八德民眾在網路上抱怨，休閒時間想到公園逛逛，但應該是方便民眾臨時停車的車位卻長期占用，直呼乾脆收費，使用者付費還比較公平；對此八德區公所回應，目前無法令規範，僅能採取勸導方式。

八德民眾在網路上發文指出，看到公園中有公所貼出的公告寫道「公園便民停車位，僅提供民眾使用公園時臨時停車，並禁止隔夜停放、長時間占用，以利資源共享」，民眾表示，好無言究竟誰會理會？認為還不如改成收費車格必較實際。

該篇貼文引起民眾熱議，紛紛回覆「去看看楓樹腳公園的停車格就明白了，附近的住戶全都當自己私人的停車格」、「最前面那台貨車每天不管什麼時刻都能看到它」、「支持收費！收費就有停車位了」。

八德區內目前設有便民停車位的公園有3處，分別為八德埤塘公園、楓樹腳公園及大安果樹公園，車位數量視公園狀況有所不同，不過皆是供民眾臨時停車使用。記者實際走訪楓樹腳公園，發現便民停車位的確是全滿的狀況。

市議員呂林小鳳指出，這已是長期問題，經常接獲民眾陳情，公園便民停車位遭長時間占用，對真的要去公園休憩的民眾非常不方便，她也曾為此辦過會勘，不過經相關單位討論後還是無法解決該狀況，她直呼除非土地歸市府所管才能有所改善。