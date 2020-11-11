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桃園老人文康休閒車僅1輛 慶寶勤勞社福基金會慨捐2輛

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會捐贈3輛高頂復康巴士與2輛行動式老人文康休閒巡迴車給桃園市政府，老人文康休閒巡迴車可唱卡拉OK，也可讓老人家玩電腦遊戲。記者張裕珍／攝影
財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會捐贈3輛高頂復康巴士與2輛行動式老人文康休閒巡迴車給桃園市政府，老人文康休閒巡迴車可唱卡拉OK，也可讓老人家玩電腦遊戲。記者張裕珍／攝影

桃園老年人口逾28萬人，卻僅1輛老人文康休閒車巡迴13區服務，預約服務排到明年3月，台塑企業成立的慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會捐助千萬元添購2輛老人文康車和3輛復康巴士今天亮相，老人文康車有卡啦OK與茶水服務，開到哪就唱到哪，讓老人家樂活聚會，市長鄭文燦今也陪老人家高歌一曲，感謝基金會捐贈讓服務更在地。

財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會2018年起捐助桃園市社會救助金專戶，累計2226萬4325元，市府今年運用495萬元捐款新購3輛高頂復康巴士、582萬元新購2輛行動式老人文康休閒巡迴車，由林口長庚醫院決策主委程文俊代表基金會捐贈。

市府社會局指出，桃園在北區、南區都有建置各1處老人文康中心，其他區也有規模較小的老人文康據點，原本1輛老人文康休閒巡迴車，可深入巡迴交通不便或沒有老人文康服務的地區，考量端午、重陽等節慶預約熱門，1輛車不夠用，因此決定新購2輛。

老人文康休閒巡迴車由小貨卡改裝，車內建置卡拉OK等音響、螢幕設備，還有飲水機、桌椅，車輛可挺進偏遠地區公園、廟口與各社區照顧關懷據點等，由於1台要價進300萬元，過去桃園僅1台趴趴走，1年要跑180場，有了2輛新生力軍，調度更彈性。

鄭文燦一早陪婆婆媽媽們試唱，感受文康車隨開隨唱的便利性，市府社會局指出，文康車提供長期照顧、高齡者交通安全、文康休閒及教育等資訊，除了唱歌，也會帶入電腦遊戲互動等休閒娛樂，鼓勵長者走出家門，歡迎老人團體與照顧據點預約申請。

鄭也說，桃園老年人口成長速度快，65歲以上人口占比破12%，長照挑戰大，特別感謝基金會定期捐助，挹注桃園社福能量，明年還要運用基金會捐助的480萬元，再增購2輛高頂復康巴士、10輛社工員訪視機車與巷弄長照站共餐服務需要的20台冰箱。

另，桃園身障者逾8萬6千人，中重度以上身障者約2萬7千人，現有182輛復康巴士，目前民間捐贈新車將優先投入復巴汰舊，今年年底前還有至少4輛復巴的捐贈計畫。

財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會捐贈3輛高頂復康巴士與2輛行動式老人文康休閒巡迴車給桃園市政府，老人文康休閒巡迴車可唱卡拉OK，也可讓老人家玩電腦遊戲。記者張裕珍／攝影
財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會捐贈3輛高頂復康巴士與2輛行動式老人文康休閒巡迴車給桃園市政府，老人文康休閒巡迴車可唱卡拉OK，也可讓老人家玩電腦遊戲。記者張裕珍／攝影
財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會捐贈3輛高頂復康巴士與2輛行動式老人文康休閒巡迴車給桃園市政府，由林口長庚醫院決策主委程文俊（左二）代表基金會捐贈，市長鄭文燦（右二）受贈。記者張裕珍／攝影
財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會捐贈3輛高頂復康巴士與2輛行動式老人文康休閒巡迴車給桃園市政府，由林口長庚醫院決策主委程文俊（左二）代表基金會捐贈，市長鄭文燦（右二）受贈。記者張裕珍／攝影
財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會捐贈3輛高頂復康巴士與2輛行動式老人文康休閒巡迴車給桃園市政府，老人文康休閒巡迴車可唱卡拉OK，市長鄭文燦今天陪老人家高歌一曲。記者張裕珍／攝影
財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會捐贈3輛高頂復康巴士與2輛行動式老人文康休閒巡迴車給桃園市政府，老人文康休閒巡迴車可唱卡拉OK，市長鄭文燦今天陪老人家高歌一曲。記者張裕珍／攝影

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