桃園市試辦新山型減速標線 首波劃設大竹南路

桃園市交通局參考日本減速標線樣式，重新設計「山型減速標線」，首波選在大園區大竹南路 L型彎道試辦，盼能利用標線營造車速行進的視覺效果，讓用路人減速以提升道路安全。

桃園市交通局表示，「山型減速標線」為黃色箭頭搭配白色路側型減速標記，過去的黃色箭頭僅佔了車道一部分，參考日本樣式重新設計後，將黃色箭頭填滿整個車道。

交通局首波選在大園區大竹南路彎道處進行試辦，標線設置於彎道處與近彎道前後約50公尺範圍，雙向車道採不同方式劃設，一種分成直線段10公尺1組、彎道處4公尺1組劃設，另種為沿線皆間隔4公尺1組劃設，藉此研究差異。

不少民眾發現新的標線後，笑說長得很像遊戲「超級瑪利歐兄弟」裡的賽車跑道；交通局表示，車道兩側的路側型減速標記，能使駕駛在視覺上感受路幅縮減，黃色箭頭則能讓駕駛提高警覺並減速。

標線除了辨識度高之外，也能預防車輛偏離車道，防滑係數65的冷塑型彩色止滑塗料也能防止汽機車打滑；試辦標線上週劃設完畢，經現場實際量測行車速度，平均車速自時速65公里降至時速50公里，

交通局表示，第二波將選在蘆竹區南山北路一段、山腳國小前的彎道，未來將視實施成效進行滾動式檢討，調整設置間距並推動至桃園市其他彎道道路，改善行車安全。