竹縣竹北、竹東、湖口7處 將興建社會住宅

新竹縣議員杜文中今天在議會總質詢關心竹縣青年社會住宅議題，他指出，竹北市房地產蓬勃發展，但房價高，年輕人買房不易。縣長楊文科表示，目前規畫竹北市、竹東鎮及湖口鄉共7處基地將興建社會住宅，縣府也推動社會住宅包租代管計畫，協助民眾在租賃市場中承租安全、合法住宅。

杜文中表示，房價高漲，年輕人買不起房已是世代的共業，隨著新竹縣人口數量持續提升，為落實居住正義、保障居住品質，盼縣府能盤點所有國有財產署土地，將閒置空間，土地活化，才是基本要件，讓青年買屋租屋更輕鬆。

楊文科表示，今年5月已確定興建住宅基地位置，目前規畫竹北2處、竹東有3處、湖口2處共計7處基地，將近2000戶為中央優先推動社會住宅基地。

其中竹東仁愛段基地由縣府辦理先期規畫評估外，其餘6處基地為內政部委託國家住都中心辦理評估中，涉及都市計畫變更部分由縣府配合辦理。社會住宅尚未興建完全前，縣府也積極推動包租代管及住宅補貼政策，提供弱勢家庭、就業及就學青年相關住宅補貼，保障居住權益。

產發處表示，今年新竹縣「社會住宅包租代管第2期計畫」委託專業服務案，廠商分別為大管家及兆基2家公司，預計協助辦理包租及代管件數300 件，今年6月1日正式啟動包租代管業務，截至11月4日，包租11件、代管30件，共41件。

另外，今年度住宅補貼政策狀況，目前租金補貼第1次受理申請件數為1081件，自購住宅貸款利息補貼為申請件數157 件，修繕住宅貸款利息補貼申請件數29 件，目前辦理審查中，預計明年1月將審查結果通知申請人。