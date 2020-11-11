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全縣僅泰安、竹南未發現 證實苗栗縣是石虎重要棲地

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣石虎族群數量與分布調查第一年，監測研判苗29線有4隻石虎定居。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣石虎族群數量與分布調查第一年，監測研判苗29線有4隻石虎定居。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣石虎族群數量與分布調查有初步結果，全縣架施200架自動照相機監測半年，結果18鄉鎮市僅泰安鄉、竹南鎮沒有紀錄到石虎，最高是通霄鎮有11次，偵測率最高在西湖鄉，8架相機有7架監測到石虎，比率88%，也證實苗栗縣是石虎重要棲地。

瀕臨絕種保育動物石虎的數量莫衷一是，一般研究以500隻左右，苗栗縣被視為重要棲地，縣府去年10月400多萬元委外調查石虎族群數量與分布調查，第一年期末報告最近出爐，縣議員徐永煌今天縣議會總質詢關心，縣府農業處長陳錦俊說，第一年主要是監測，第二年林務局將補助進一步個體辨識，產出客觀的石虎數量。

石虎族群數量與分布調查期末報告指出，第一年主要目標在海拔1000公尺以下淺山地區，畫設2公里長寬的網格200個，每一網格架設石虎照相機，過去10年間南庄鄉沒有紀錄到石虎，這次也在12個網格，發現1次石虎，全縣僅剩泰安鄉、竹南鎮沒有發現石虎紀錄。

200網格有效照片845張，有石虎105格，比率高達52.5%，其中，通霄鎮12次最多，三義鄉、銅鑼鄉、後龍鎮各有11次，偵測率最高是西湖鄉88%，其次三義鄉85%、銅鑼鄉79%、苑裡鎮75%、苗栗市75%；另苗29線監測研判4隻石虎定居，140縣道監測期間紀錄石虎17隻次穿越道路。

農業處指出，第二年在至少25平方公里、畫設1平方公里取樣3處，根據石虎身上的花紋辨識數量，從網格的族群數量去做比例換算，估算出全苗栗石虎數量，提供擬定各區位保育計畫，開發同時兼顧保育，並使石虎族群數量恢復穩定。

石虎 苗栗縣

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