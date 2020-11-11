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新竹縣優良社區大樓評選開始報名 前3名更可獲得獎金

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
縣府工務處舉辦優良公寓大廈評選，報名時間至12月11日截止。圖／縣府提供
縣府工務處舉辦優良公寓大廈評選，報名時間至12月11日截止。圖／縣府提供

第2屆新竹縣優良公寓大廈評選活動報名至12月11日止，評比分為3個組別，分別是超過120戶的大社區、120戶以下的中小型社區，以及1995年之前的公寓大廈，縣府工務處鼓勵縣內2000多組大樓管委會踴躍參加，更祭出1萬到3萬元的獎金，希望能提升新竹縣整體社區水準。

工務處表示，新竹縣目前有2000多棟超過2年的公寓大廈管理委員會向縣府報備組織成立，都具有報名資格，以新竹縣優良公寓大廈評選來說將分為3個組別進行評選，分為120戶以上（含）的大型公寓大廈組、未滿120戶的中小型公寓大廈組、1995年6月28日前取得使用執照者的風華再現組。

評分項目分為「管理組織運作」、「管理維護與品質提昇」與「社區營造與節能減碳」3大面項，各占分40％、45％、以及15％，此外還有5%分數則作為評比額外加分；主要內容則包括，建物外觀維護、建物機電設備是否通過安檢，消防逃生管理是否符合規定等。

為了鼓勵社區管委會參與，評選也祭出獎金，各類組獲評選前3名的公寓大廈，將獲頒獎金及獎牌，其中第1名獎金3萬元，第3名也有1萬元；另外為了讓老公寓也有變漂亮的動力，在風華再現組更是將獎金提高為3萬5千元，希望吸引更多老公寓加入優良公寓評選。

縣府則將在本月25日辦理「新竹縣公寓大廈使用維護相關規定講習」，課程內容包含公寓大廈社區規約制訂與效力分析、常態爭議事件探討、建築物自主檢查維護公共安全；同時表示，評選目的是透過讓住戶積極參與社區管理維護工作，發揮社區管理組織運作功能，提昇居住環境品質及社區認同感、建立優質社區，並落實公寓大廈管理的精神。

竹北市擁有全縣最多公寓大廈聚集，縣府希望透過評比提升整體社區環境水準。記者巫鴻瑋／攝影
竹北市擁有全縣最多公寓大廈聚集，縣府希望透過評比提升整體社區環境水準。記者巫鴻瑋／攝影
竹北市擁有全縣最多公寓大廈聚集，縣府希望透過評比提升整體社區環境水準。記者巫鴻瑋／攝影
竹北市擁有全縣最多公寓大廈聚集，縣府希望透過評比提升整體社區環境水準。記者巫鴻瑋／攝影

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