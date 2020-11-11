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睽違6年！竹縣今年有跨年晚會 邀盧廣仲、ØZI還有焰火
睽違6年，新竹縣今年將舉辦跨年晚會，延續國旅熱潮，讓疫情在家悶壞的民眾舒壓。縣長楊文科今天在縣政總質詢宣布，跨年晚會將在縣府廣場舉辦，已敲定盧廣仲、金曲新人王ØZI、動力火車輪番開唱，並規畫焰火秀、文創市集等，帶動新竹縣生命力，邀請全台民眾前來竹縣迎接新的一年。
新竹縣議員蔡志環今天在縣政總質詢指出，新竹縣是全國第二年輕的縣市，縣民平均年齡39.34歲，縣府從10月開始推動「秋遊星夜祭」系列活動，並與新竹攻城獅合作，吸引許多年輕人參與，應趁勝追擊舉辦跨年晚會，繼續行銷竹縣。
楊文科表示，受到疫情影響，民眾已經悶了很久，交旅處近期舉辦的「秋遊星夜季」系列活動，邀請高爾宣、陳零九、旺福等歌手，還有職籃「新竹攻城獅」粉絲見面會，緊緊抓住年輕人的心，這次與新竹縣不動產投資公會合作舉辦跨年晚會，除讓民眾想玩的心情得到釋放，也順帶行銷13鄉鎮農特產品。
交旅處表示，今年在安心旅遊住房補助及活動加持下，帶動新竹縣住宿成長， 10月成功創下竹縣旅館、民宿假日訂房爆滿、平日也有六至八成的好成績，相較去年秋冬遊補助，使用補助經費超過4200萬，成長超過3倍，在安心旅遊方案中更是增加了2.9萬房間，有近12萬人入住，估計創造經濟產值6億元，也顯示縣府團隊大力推動各項觀光活動，有效帶動觀光產業發展。
此次跨年活動目前已敲定邀請盧廣仲、金曲新人王ØZI、動力火車、張涵雅等大牌卡司接力演場，正式的名單最慢在2周後會確定，並規畫6分鐘的焰火秀，還有胖卡、青農、文創市集等活動，由於12月31日當天是上班日，活動規畫從傍晚開始，讓下班的民眾可以從傍晚一直玩到倒數跨年。
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