樹網吊床、零距離滑梯 關埔國小奪2020台灣建築獎首獎

新竹市關埔國小拿下2020台灣建築獎首獎，獲國內建築榮譽肯定，市府指出，該校捨棄傳統校園圍牆，以小樹林包圍校園，市長林智堅邀民眾來開箱「天井桂竹林、樹網吊床、零距離滑梯、流線型教室、跳舞草坪」等最美五景；另外，新竹市立動物園以開放空間、友善動物、保存歷史區域等理念打造，也獲2020台灣建築獎佳作，邀請民眾來拍美照。

林智堅指出，他推動「新校園運動」改造校園，關埔國小就是典範學校。該校2018年完成一期校區後，連續3年獲得國內外多項大獎，且校園戶外、室內空間比例相同，藉此鼓勵師生到戶外，為保留學生活動空間，校舍仿丘陵地形，打造高低起伏走廊，「流線型教室」設計更讓校園景觀無重複，校舍中還有「天井桂竹林」，讓學生親近大自然。

另外，樹網吊床、中央跳舞草坪設計讓學生易於親近自然、觀察生態，大片植栽鼓勵多元觸覺體驗，草坪更成學校孩子律動的最好場地；「零距離溜滑梯」結合校舍建築設置，學生一下課順著滑梯就能到溜到一樓探索自然，與戶外零距離，校園就是學生的遊戲場。

關埔國小獲台灣建築獎首獎，評審團主席曾成德說，關埔國小打破傳統學校規畫，有許多創意、貼近人的設計，激發學生好奇心，更以大片綠地，友善周邊環境。

新竹市立動物園也獲2020台灣建築獎佳作，市府指出，動物園由知名建築師邱文傑規畫設計，以開放空間、友善動物、保存歷史區域與珍貴老樹、塑造生命教育場域為理念打造，園內保留大鳥籠、大象門、噴水池等舊設施，復古風情搭配曲線建築、竹圍籬等，讓遊客來看動物也能看建築。