竹縣青農劉政祐克服農耕缺水問題 獲選農委會模範農民

農委會第32屆十大神農及模範農民選拔出爐，新竹縣新豐鄉36歲的青年農民劉政祐，因應農耕缺水問題，嘗試旱地直播法種稻，開創農業創新耕作制度，並參與「台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台」計畫，與與科技部、行政院農委會等單位合作規畫「因應氣候變遷之栽培制度調適示範田區」， 獲得評審團肯定，獲得模範農民。

縣長楊文科表示，新竹縣青農榮獲全國模範農民實屬不易，除農委會頒發5萬元獎金之外，縣府也再加碼頒發5萬元獎金鼓勵，期望劉政祐能帶動新竹縣農業新思維，繼續推廣及傳承農業經營經驗，提升新竹縣農業競爭力、促使農產業成長。縣府也將持續全力輔導轄內農業資源跨域及跨部門整合，帶動整體農業發展，創造農業新願景。

新竹縣府農業處表示，劉政祐2013年回家鄉新豐，與兄弟一起承接父親的種稻家業，傳承精良的種稻技術，響應政府「小地主大佃農」政策，2015年時，因新竹地區停灌，讓劉政祐深刻感受到氣候變遷對農業的影響和衝擊。

慣行農法須先大量蓄水育秧、整田才插秧，為了克服農耕缺水問題，劉政祐改變慣行水稻栽培管理模式，嘗試旱地直播法，減少水稻灌溉水用量，不僅產量不輸插秧種稻，還可避免因稻作叢聚生長，容易感染紋枯病等病蟲害情形。另外，他也嘗試種植用水量較少的飼料用玉米、高梁、豆子等雜糧作物。

農業處指出，劉政祐的示範田區結合AI及綠能，以太陽能板發電供應相關的監測設備用電，並蒐集示範田區的溫度、濕度、光照等數據，將示範田區的成果提供國家作為調整耕作制度的參考，建立因應氣候變遷的農業調適策略。