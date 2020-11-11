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年底婚宴市場熱 大溪笠復威斯汀戶外教堂證婚浪漫破表

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
大溪笠復威斯汀有濃郁的峇里島風情。圖／大溪威斯汀提供
大溪笠復威斯汀有濃郁的峇里島風情。圖／大溪威斯汀提供

年底、過年近了，婚宴市場逐漸回溫，桃園大溪威斯汀度假酒店為新人量身打造物超所值多元專案，10人桌婚宴2萬3800元（+10%）起，達15桌有不同優惠回饋方案。

針對受新人歡迎的戶外證婚，大溪威斯汀特別規畫西式浪漫的證婚儀式，在清新優雅的WESTIN戶外證婚教堂，與約定一生的伴侶交換誓詞、愛情信物，不出國也能辦一場浪漫絕美的婚禮

大溪威斯汀坐擁綠意繚繞的景致，還有絕美峇里島風情池畔，擁有7個宴會場域、休閒設施，其中挑高5米的豪華宴會廳，以金色鏤空燈飾，堆疊磅礡氣勢，營造世紀婚禮般的婚宴氛圍，可容納300位賓客；而針對更精巧的宴會規格，多功能宴會廳可提供新人靈活的運用空間。

大溪威斯汀提供多元婚宴專案讓新人選擇，除了上述專案10人桌婚宴2萬3800元（+10%），另有「璀璨夢幻專案」每桌2萬6800元起（+10%），夢幻禮遇包括婚禮專業主持人，以及廣受名人喜歡的NICOLE+FELICIA婚紗一套，讓新娘穿上心中夢想婚紗，展現絕美與自信。璀璨禮包有主廚特選中式婚宴佳餚、席間果汁無限暢飲3小時、每桌精選紅酒2瓶、婚宴高雅花藝佈置、精緻新人宴前小點、主桌專人禮賓服務及新娘管家服務、免費飯店場景婚紗拍攝等。消費滿15桌，加碼贈送3間豪華客房含翌日自助早餐兩客；消費滿20萬元更有豐富的滿額贈品。

婚宴詳情請洽宴會業務部: （03）2725032。

大溪威斯汀戶外教堂證婚很受歡迎。圖／大溪威斯汀提供
大溪威斯汀戶外教堂證婚很受歡迎。圖／大溪威斯汀提供
年底婚宴有多個專案物超所值。圖／大溪威斯汀提供
年底婚宴有多個專案物超所值。圖／大溪威斯汀提供

婚紗 婚禮

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