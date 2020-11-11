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康莊有機聚落生態行動趣 大專生與青農創新跨域學習

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
農村生態教育建立在創新到學用合一的精神上。圖／青年局提供
農村生態教育建立在創新到學用合一的精神上。圖／青年局提供

桃園市青年事務局鼓勵青年返鄉生根發展，今年結合大溪康莊有機聚落綠合農場與龍華科大，進行「康莊有機聚落生態行動趣」計畫，藉由有趣的拔花生、認識昆蟲等農場體驗拉近親子關係，讓大自然成為孩子們的老師，發現生態教育的價值。

該計畫透過「青年投入永續發展行動計畫」的輔導過程，鼓勵青年跨域投入地方創生，藉由學校課程融入青農教育、社區再造、環境保護、惜食文化等創生多元方案，讓學生親身體驗產業端的模式與需求，同時將學校所學的技能投入其中，也運用設計思考的方式體現商業的操作。

康莊有機聚落青年農民、同時也是青年行動團隊長的邱照明說，「農村需要年輕人加入，產生新的創意、想法，學生也可以實踐在課堂上學習的知識，提前體驗社會經驗。」預計明年初在農場附近打造青年創業基地，接待更多的青年朋友進駐，進而讓農村再生，農場經營能多元化、永續化，並結合周邊各農場的特色吸引民眾了解農業發展。

龍華科技大學藝文中心主任蘇文祥表示，學生們將服務設計的精神結合體驗學習與設計思考，融合地方創生、人文教育、農村經營與大學社會責任的思維，將所思所見反應在桌遊、帆布袋、刊物、特調飲品等商品上，這群學生除了擁有難忘的服務體驗，也將體會到環境、社區與生態的交互影響，增進參與民眾對農村的黏著度，加深農村的社會價值與影響力。

青年局表示，鼓勵青年朋友關心社會、走向在地，持續支持青年返鄉落地生根發展，今年共支持13組青年行動團隊於不同行政區進行地方創生，包含老屋再生、農村體驗、文化走讀等面向；市府將持續為青年行動團隊辦理一系列培力輔導、成果交流等活動，幫助青年朋友「從可能到能」，將所學帶回家鄉發展，打造社區共好的地方創生模式，期許未來青年行動團隊能夠自給自足，朝永續經營的商業模式目標邁進。

透過親子教育互動引導學員在技能上的融入學習。圖／青年局提供
透過親子教育互動引導學員在技能上的融入學習。圖／青年局提供
桃青年局鼓勵青年朋友返鄉生根發展，推動大專生與青農創新跨域學習。圖／青年局提供
桃青年局鼓勵青年朋友返鄉生根發展，推動大專生與青農創新跨域學習。圖／青年局提供
學生們融合地方創生、人文教育、農村經營與大學社會責任的思維，將所思所見反應在桌遊、帆布袋、刊物、特調飲品等商品。圖／青年局提供
學生們融合地方創生、人文教育、農村經營與大學社會責任的思維，將所思所見反應在桌遊、帆布袋、刊物、特調飲品等商品。圖／青年局提供

青年 老屋

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