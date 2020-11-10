四叉貓爆直播主領桃市府補助辦韓粉活動 社區協會回應了

網路名人「四叉貓」今天揭露，桃園上周一場由同安社區發展協會在中壢辦的社福活動領有公家補助，未料到了傍晚5點就換掉看板「秒變」挺韓直播主的嘉年華會，直呼「驚呆了」，市府社會局獲悉後表示若查核屬實，將依規定撤銷或廢止補助；主辦的同安社區發展協會理事長林峻宇則喊冤，是不同活動，挺韓嘉年華跟協會毫無關係。

四叉貓在臉書上表示，上周假日到桃園參加挺韓直播主舉辦的嘉年華，沒想到實地發現活動原為「全民音樂饗宴及社會福利宣導活動」，表定時間為下午2點到晚上8點，未料過了傍晚5點，主辦單位就把舞台後面的看板換掉，「從社會福利宣導活動轉換成挺韓直播主的嘉年華」，活動名稱也改成「迎向曙光幸福啟航」，這招真是驚呆了。

四叉貓說，這場活動領有桃園市社會局補助款，由桃園市桃園區同安社區發展協會主辦，他質疑一個桃園區的里民活動，拉去中壢區舉辦就算了，但領了區公所的經費卻舉辦韓粉嘉年華，活動嘉賓還全都是挺韓直播主，若沒問題的話，他也要如法炮製。

市府社會局對此發出說明稿回應，表示社會局為社區發展工作鼓勵社區發展協會辦理公益及福利服務活動，相關協會可透過各區公所向市府申請社區發展補助，並需依核定的計畫辦理活動，有關桃園區同安社區發展協會辦理的「全民音樂饗宴及社會福利宣導活動」，原定計畫應於11月7日下午2時辦理至晚上8點，將請公所函請社區說明。

社會局指出，若社區發展協會確實未向市府提報變更計畫，即變更執行內容為「迎向曙光幸福啟航」，經查核屬實，將依桃園市政府推展社會福利服務補助作業須知第13點規定，補助機關得依其情節輕重，撤銷或廢止原核准補助之處分，及命其繳回全部或部分補助款，並得停止補助1年至5年。

針對四叉貓的質疑，林峻宇否認強調「迎向曙光幸福啟航」挺韓嘉年華活動與前面由社區發展協會主辦的「全民音樂饗宴及社會福利宣導活動」毫無關係，社區發展協會本規畫活動到晚上8點，因提前結束，可能對方也有借用場地，所以後面直接接續辦理，與協會完全無關，自己也沒有參與。

至於為何桃園區的社區發展協會活動要拉到中壢區舉行？林表示，社區發展協會活動本將沒有規定一定要在同安里內舉行，所以以跨區形式辦理，並強調社區發展協會都有依規定申請，並租借場地，沒有問題。