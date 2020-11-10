城市到海島文創 鄭文燦：要有說故事能力

桃園市長鄭文燦今天在城市到海島的文創對談表示，澎湖是台灣歷史第一站，擁有許多魅力與在地故事，在文創與觀光相結合下，必須要有說故事能力，才能吸引更多人來了解在地的故事。

鄭文燦今天率觀旅、青年局主管在馬公沿菊文旅與50多位青年進行「城市文創、海島對話」座談，並品嚐澎湖特色美食高麗酸菜包、石鮔包，盛讚有澎湖味的文創。

鄭文燦表示，桃園擁有閩南、客家、眷村、原住民、新住民、異域金三角移民，還有馬祖人，是一座多元文化薈萃城市，市府首創有青年局與觀旅局，提供青年創新創業廊帶等多個青基地，形成一個社群聚落，包括文創、客創、農創、連鎖店及服務業等，讓年輕人實現夢想。

鄭文燦提及桃園擁有許多日治時期遺留至今的歷史建築，例如大溪日治時代的建築群，活化成為大溪木藝生態博物館，這也是桃園升格後第一個成立的博物館，如今已成為大溪旅遊的新亮點之一；桃園城市故事館也達30個，每個故事館都展現桃園不同的文化面貌。

鄭文燦說，澎湖開發比台灣早400年之久，是台灣歷史第一站，擁有在地更多的文化與故事，但這些必須都必須有說故事的能力，並舉例桃園就培訓出有300位解說大隊，在了解在地故事與觀光相結合，就會吸引更多的人前來。

澎湖青年也提出桃園如何串聯多個局處，聯合舉辦桃園文創博覽會，以及如何協助偏遠地區青年創業和就業、原住民族風味餐。鄭文燦認為，文創不只是文化局的事情，各個局處都可能觸及文創領域，藉由文創博覽會平台促進跨局處間互相交流、學習。

鄭文燦一行今天也前往榮獲全球百大綠色旅遊的澎湖南寮農村參訪社造成果，更親自蒙面充當農稼牽牛車、曬牛屎乾等體驗，留下難忘的回憶，並赴南寮保寧宮與澳祖師廟等參拜。