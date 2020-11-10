八德茄苳陸橋使用率低 桃市府14日起要拆了

桃園市八德區永豐路上的茄苳陸橋歷史29年，由於僅供茄苳國小師生使用，整體使用率低落，市府評估並試辦封橋後獲得地方共識，並獲道安會議通過決議拆除，市府養工處敲定14日起進行拆除工程，預計21日清晨就會拆除完成，茄苳陸橋將步入歷史。

八德區永豐路車流量大，茄苳陸橋當時興建時，主要提供茄苳國小師生使用，由於天橋一端出入口在校園內，僅上下課時間開放通行，其餘時間都鐵門深鎖，一般民眾都不得其門而入，經地方民代陳情建議拆除，市府展開存廢評估後，最後決定拆除。

市府養工處今天指出，八德區茄苳陸橋拆除工程採4階段進行拆除及復舊，第1階段將於14日起至17日的每天早上9點至傍晚5點，進行帆布包覆防護及樓梯附屬設施斷開拆除作業，接著2階段於18日至19日的白天進行樓梯吊離作業，屆時將封閉單側道路以利施工。

提醒民眾特別注意拆除工程的第3階段，將於20日晚上9點至21日清晨5點，進行大梁及立柱拆除吊離作業，屆時道路將全線封閉，建議提前改道通行，最後第4階段為22日至12月13日進行周邊復舊作業，施工時間為每天早上9點至傍晚5點，養工處也提醒民眾依施工路段速限行駛，建議可提前改道通行。