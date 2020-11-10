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賴清德訪新埔農會關心青農 鄭朝方被讚是客庄創生大使

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
副總統賴清德表示地方青農及創生產業的發展，需要許多人的合作才能發揮價值。記者巫鴻瑋／攝影
副總統賴清德表示地方青農及創生產業的發展，需要許多人的合作才能發揮價值。記者巫鴻瑋／攝影

副總統賴清德今天南下新竹縣，參訪新埔鎮農會在地青農及地方創生產業發展狀況，由政務顧問鄭朝方陪同了解在地農業，賴清德就讚鄭朝方將地方青農品牌連結，創建新的模式，如同客庄地方創生大使，也對新埔農會在推廣農產品上下的功夫，給予高度肯定。

賴清德表示，他在擔任行政院長時就相當重視農業的發展與農民權益，特別關心青農返鄉務農所遇到的問題，從「有機農業促進法」具體支持有機農業，到「農民職業災害保險試辦辦法」，都是保障這些青農，就算沒有土地也可以參加農保。

政務顧問鄭朝方則表示，新竹縣在地推廣農業是將異質性的青創品牌做有效地策略結合，再將官學資源導入產業，就是中央的創新5+2的新農業政策，作為代表的2個新農業品牌關西福祥仙人掌及湖口木酢達人，已經成為新創的綜效性商業模式。

農會總幹事曾庭熙則報告，經過多年的輔導與整合，新埔農會將最優質的農特產品呈現在新農民市場銷售平台，完成食農教育場域加值計畫後，整合在地特色產業、推廣地產地銷、舉辦農業體驗，下階段將結合網路行銷，吸引年輕世代的目光。

作為在地青農、創生代表的木酢達人執行長陳偉誠及福祥仙人掌負責人嚴國維都說，藉由中央及地方單位的協助，原本不同的產業都能連結，甚至聯名推出新產品，提升產業價值，也進軍網路電商平台，讓更多民眾了解地方創生的發展。

行政院政務顧問鄭朝方邀請副總統賴清德下鄉了解在地農業發展，希望爭取中央支持地方創生。記者巫鴻瑋／攝影
行政院政務顧問鄭朝方邀請副總統賴清德下鄉了解在地農業發展，希望爭取中央支持地方創生。記者巫鴻瑋／攝影

青農 農民 鄭朝方 賴清德

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