獅迷賴清德讚盧秀燕戴獅頭跑行程 承諾會幫忙行銷台中

副總統賴清德今天受訪表示，作為統一獅隊的球迷，球隊贏得總冠軍非常高興，更肯定台中市長盧秀燕說到做到戴獅子頭跑行程，還稱讚盧秀燕戴獅子頭「非常可愛，今天天氣冷又保暖」，賴清德更承諾，時間允許的話會到台中去幫忙行銷城市，也希望國人多支持棒球運動。

賴清德今天下午到新竹縣新埔鎮農會參訪在地青農及創生產業，並表示他在擔任行政院長時，就相當重視農業的發展與農民權益，從「有機農業促進法」支持有機農業，到「農民職業災害保險試辦辦法」保障農友，回到家鄉打拚的青農都是受益者。

此外，他還提到對於統一獅對戰中信兄弟封王、贏得總冠軍，作為球迷的他非常開心，並希望國人多支持台灣的棒球運動，也同時透露月底將前往台東，支持原住民所舉辦的關懷盃棒球比賽，他表示台灣的職棒球員有將近5成是原住民，原住民對棒球的運動貢獻非常大，可是在花東地區資源相對不足，需要更多人重視。