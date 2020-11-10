苗栗安心國旅加碼贈百萬休旅車 第2輛獎落台南遊客

苗栗縣政府配合安心旅遊政策加碼推出的「Fun遊苗栗，好禮大放送」，最後階段抽獎今天下午在竹南馥藝金鬱金香酒店直播進行，最大獎百萬休旅車由台南歸仁的林小姐獲得，她在頭份尚順君樂飯店住宿共消費5832元，幸運獲得LUXGEN U7休旅車1輛。

苗栗縣安心旅遊加碼送2輛百萬休旅車，只要在苗栗縣的合法旅宿住一夜且消費滿千元就有機會抽大獎；第一輛休旅車9月間已抽出，由新北市23歲連姓市民幸運獲得，他僅花了4500元在大湖一間民宿度假，成為大家羨慕的幸運兒；最後一輛休旅車大獎今天下午也由苗栗縣長徐耀昌抽出。

「Fun遊苗栗，好禮大放送」第4期抽獎下午2點直播進行，除了最大獎納智捷百萬休旅車，還抽出iPhone11 64G10台、苗栗縣多家優質旅宿住宿券。

徐耀昌抽出百萬汽車得主並感謝全國鄉親對苗栗的支持，讓苗栗縣在交通部觀光局國旅補助期間，創下全區7萬2000間的住宿量。

徐耀昌強調，這次活動結合苗栗縣的特色景點、住宿、美食，讓旅客在苗栗玩樂之際還有機會將大獎帶回家，成效良好，各地民眾千萬別忘記秋冬之際，苗栗還有多處優質的泡湯景點，如泰安、大湖等地，歡迎各地民眾持續趁著歲末年終之際暢遊苗栗。

文觀局表示，得獎者名單整理後將公告於活動網站，歡迎民眾持續鎖定文觀局官方網站、Facebook「苗栗玩透透」臉書粉絲專頁及instagram搜尋「miaoli_meow」，掌握第一手苗栗旅遊訊息。