拍MV燒布景留廢棄物 苗縣環保局開罰高爾宣胞兄

歌手高爾宣8月初在苗栗縣後龍鎮海邊拍攝MV，因在沙灘燒布景且留下廢棄物，遭縣府環保局依違反空污法開罰。環保局今天證實，針對行為人、高爾宣胞兄開罰新台幣5400元。

高爾宣團隊8月初在後龍鎮水尾海邊拍攝影片，遭民眾目擊直接在沙灘上放火燒布景、道具，遺留木板、鐵釘等廢棄物，影片經張貼在臉書地方社團，引發網友議論；高爾宣所屬公司事後回到現場清理，並出面道歉。

苗栗縣政府環保局空氣品質及噪音管制科指出，接獲案件後，派員至現場了解，已無明顯廢棄物，但影片中露天燃燒事證明確，先發文請高爾宣所屬公司陳述意見，公司陳述意見內容坦承有焚燒行為，現場主由高爾宣胞兄處理，因此依違反空污法第32條，對行為人、高爾宣胞兄高爾賢開罰5400元。

環保局表示，除非有消防演練、感染疫情的動植物病體或天災人禍時，主管機關下達可燃燒行為等，否則禁止任意露天燃燒，違者罰新台幣1200元以上、10萬元以下罰鍰，此次裁罰認定高爾宣公司焚燒物屬於垃圾，按照環保署裁罰準則開罰5400元。