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湖口工業區交通壅塞 竹縣議員羅美文關心共乘交通車推動

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣議員羅美文表示，如成功推動通勤交通車，可改善湖口工業區上下班交通壅塞問題。記者陳斯穎／攝影
新竹縣議員羅美文表示，如成功推動通勤交通車，可改善湖口工業區上下班交通壅塞問題。記者陳斯穎／攝影

新竹縣議員羅美文關心湖口工業區北側湖口、新豐的交通瓶頸點，今天在議會總質詢時指出，湖口工業區人口數成長飛快，導致上下班時間交通壅塞，如成功推動通勤交通車，可改善交通問題。縣長楊文科表示，已請新竹工業區服務中心協助調查上下班通勤交通運具使用情形，待問卷調查完成後，將依照結果辦理執行。

羅美文指出，湖口工業區人口數成長飛快，上下班尖峰時刻交通壅塞，盼縣府能推動通勤交通車，乘坐者共同負擔通勤費，比自行開車節省交通費，也不用開車勞頓，如推廣成功，勢必解決民眾交通堵塞及找停車位困擾。

對此，楊文科回應，縣府已函請新竹工業區服務中心協助調查新竹工業區上下班通勤交通運具使用情形，調查採用紙本問卷方式進行，截至11月底，統計各公司需求。

楊文科也說，改善，湖口工業區交通可透過共乘制，由各公司開辦共乘交通車，或透過公車系統，公車直接從各鄉鎮開往湖口工業區，但最後如何執行，仍須等問卷調查完成後，依照結果辦理執行，為整個湖口工業區的勞工考量，做出最好的上班交通方式。

交旅處指出，目前湖口工業區約有480家廠商，6萬4000人左右，交旅處已在9月進行現場會勘，有關軍功路時段性禁止左轉中湖路，將依車流量比例研議。

另外，為配合湖口工業區下班時段，將交通號誌由原本的下午5點開始，提早至下午4點時，抒解車流量；而軍功路上涵洞前交通號誌被路樹遮蔽，也已請工業區服務中心協助修剪，維護交通安全。

新竹 楊文科 公車

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