客家青年來出聲 公民參與客家頻道等4提案12月投票

為了解年輕世代對傳承推廣客語的想法，桃園市政府客家事務局今年於中央大學舉辦兩場「2020推行客語大家一起來」公民參與式規畫工作坊。

5日第1場工作坊邀請30位青年參加並討論選出兩項提案，今天舉行第2場工作坊，透過年輕朋友的討論再選出兩項提案，4項提案將於12月1日起進行一日實體投票及一周的網路投票，納入未來客語教育政策規畫參考。

第1場工作坊參與者包含大學生、研究生、博士生、客籍及非客籍青年，討論的議題廣泛而多元，最終選出兩案，分別是「客話行旅：以客庄輕旅行讓年輕人親近客家」及「客家頻道推行計畫：透過影音媒介教年輕人學習客家語言文化」。

今天第2場工作坊，透過熱烈討論再選出兩件提案，分別是「網紅客潮：Youtuber大賽」及「再見(建)客庄：老舊客庄重建活化」。4項提案12月1日在中央大學客家學院實體投票，12月1日至7日於公共政策網路參與平台進行網路投票。

桃園市政府副秘書長邱俊銘指出，近年來市府積極辦理各項多元的客語推廣計畫，期望透過創意而多面向的規畫，吸引年輕世代的注意。本次工作坊的進行方式，採分組討論，由客家事務局的同仁擔任桌長，協助討論的聚焦與整合。