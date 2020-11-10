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阿祖上學去！木博館見大溪人百年前求學路 還可查學籍

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
「阿祖上學去」在地方人士參與下，清楚繪製百年前曾祖父、祖父求學軌跡圖。圖／大溪木博館提供
「阿祖上學去」在地方人士參與下，清楚繪製百年前曾祖父、祖父求學軌跡圖。圖／大溪木博館提供

桃園市大溪百年前河運發達，蘊藏豐富的常民文化，無論習俗或物件，都有脈絡可循的故事。

2018年大溪木藝生態博物館群與在地居民合作，推廣現地保存觀念，喚起居民重視自家的物件，從中挖掘屬於大溪的故事，並藉由專業團隊加入，一起找尋、整理具有歷史意義的物件，透過調查、保存及策展，串連物件的故事和更多人分享，引來更多街坊鄰里的共鳴，也願意加入物件保存行動，累積多元的大溪故事。

大溪木博館長陳倩慧館長表示，今年木博館推廣現地保存主題，加入教育元素，與大溪、內柵、百吉、中興4所國小合作，發掘許多大溪教育史資料與物件，以日據時期的學籍資料為主，見證近百年前大溪人的學生生涯。

這些早期學校的資料，結合木博館近年來於中央路全昌堂（包含齒科及中醫）調查累積的成果，今天起至12月20日在大溪中山路28號開展，主題「阿祖上學去—上街全昌堂與大溪人的求學之途」，現地保存小型成果看得見。

展覽內容包含教科書、聯絡簿、畢業紀念冊等，與校園經驗息息相關的文物，不只看見百年前現代教育發展的過程，還可對照自己的教育經驗。

除了就讀小學的經驗歷程，出外求學也是許多大溪人重要經歷，陳倩慧擧例全昌堂屋主林興和的父親林長茂先生，日據時期為大溪首批錄取新竹中學的學生之一，畢業後負笈日本大學專門部齒科，期間累積許多學涯紀錄包括課本、各時期的名片、學生手冊、入學請願書等，記錄大溪人追求中、高等教育，出外打拚的生命軌跡。

林長茂的親屬、後代至今仍有從醫者，是大溪的佳話，也因為林興和的惜物，讓這些故事得與世人分享，更透過現地保存梳理地方文物，充實大溪學地方學的內涵，除了發掘文物的迷人之處，也讓地方家族故事代代相傳。

為了呼應「阿祖上學去」展出主題，工作團隊在現場提供查內柵國小學籍資料服務，只要有二等親身分，可向工作人員申請查閱父親輩以上的親人學籍資料，讓展出更具歷史教育意義，明白現地保存的工作方法，感受自己也能參與常民文化。展期每天上午10點至下午4點30分，周三休館。

全昌堂齒科診所是許多大溪人的記憶。圖／大溪木博館提供
全昌堂齒科診所是許多大溪人的記憶。圖／大溪木博館提供
在地人保存的工具器材成為展出的重要文物。圖／大溪木博館提供
在地人保存的工具器材成為展出的重要文物。圖／大溪木博館提供

文物 日據時期

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