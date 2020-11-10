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議員林禹佑盼AED國中小普及化 竹縣府：年底前完成配置
新竹縣議員林禹佑今天在議會總質詢指出，新竹縣目前約有228處設置自動體外心臟電擊去顫器(AED)，但國中小因目前法規並非強制規定裝設，因此多數並未設置，盼縣府除法規規定場所，應超前部署讓AED在國中小普及化。教育處表示，縣府已專案核准採購全縣國民中小學配置至少一台AED，預計年底前完成配置。
隨著入冬氣溫驟冷，引發心血管疾病風險增加，如在患者發病倒下黃金急救時間，使用心肺復甦術(CPR)及AED，可望提高存活率。
林禹佑指出，根據衛福部「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」法規，學校部分只規定高級中等以上學校須設置，但考慮每天到學校運動的民眾多，且鄰近新竹市的國小、國中AED普及率也達到7成，盼縣府能在縣內每間國中、小及大型購物場所都裝設AED，增加普及率。
「有器材也要會使用」，林禹佑也提到，目前民眾對於AED教育訓練仍不足，許多民眾根本不知道AED設置的位置以及如何使用，因此也希望縣府增加辦理相關教育訓練，達到全民都學會急救技巧。
教育處表示，目前縣府已專案核准採購全縣國民中小學配置至少一台AED，總經費約495萬元，正辦理發包採購作業，預計今年底前完成配置，提供學生安全學習環境，也將委由消防局多加辦理AED教育訓練，增加學童急救知識。
至於大型商場部分，衛生局指出，根據法規平均單日有3000名民眾出入的大型商場、賣場、超級市場、福利站及百貨業需設置AED，目前縣內家樂福已設置，將持續輔導其他業者設置。另外，衛生局每年也自行辦理AED教育訓練約16場，受訓人數約500人，增強民眾對於AED的設置地點認知。
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