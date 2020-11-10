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大溪花彩節14日登場 動物樂園歡樂派對美景驚喜連連

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
動物樂園是3大主題之一。圖／大溪區公所提供
動物樂園是3大主題之一。圖／大溪區公所提供

桃園大溪花彩節14至22日在月眉休閒農業區登場，今年邁入第6年，主展區3.3公頃副展區5公頃，是今年桃園花彩節最大的花海展區，主題「動物派對」有超萌動物圖騰及8大吸睛的裝置，歡迎全國遊客前來賞花感受大溪美景。

大溪區長陳嘉聰表示，桃園花彩節大溪場年年呈現不同的視覺享受，讓農田化身大地畫布，開出五彩斑斕的花朵，更由此發展出別具特色的大型花海活動，秋冬來一趟大溪賞花之旅，已成為必訪行程之一透過花彩節活化冬季休耕田，除了保持農地肥沃與地力，更藉由花海景觀吸引遊客，活化、再造農村。

今年以「動物樂園、歡樂派對、花式乾杯」3大主題設計創意花海，搭配可愛造型裝置藝術，花朵盛開在月眉各角落，讓遊客體驗繽紛的花卉饗宴。在月眉休閒農業區入口處就可以看到「花式乾杯」展區，以造型酒杯為概念設計，彷彿走入派對中，搭配可愛創意的裝置藝術—「五顏六色」油漆桶，遊客步入展區就充滿著歡樂氛圍。

主展區以「動物樂園」為主題，集合了超萌動物的圖騰，不論是大象、兔子、貓、熊和長頸鹿等超萌花卉圖騰都成為花田的設計元素，從空中俯瞰，讓人驚喜連連。另一主題為「歡樂派對」，設計多種可愛點心的輪廓，包括冰淇淋、棒棒糖、蛋糕，還有可愛的雪人、薑餅人邀請大家享受最可愛的甜蜜派對。

最吸睛的要算波斯花海中的「夢幻獨角獸」，超過4米高的超萌造型，駐足於美麗的波斯菊花海中，用祂神奇的魔法，祝福每一位來到月眉的遊客，保有純真並永遠快樂，預估將成為遊客搶拍的目標，。而最能夠代表月眉社區的「蝸牛」也在這次的裝置藝術作品中，邀請大家跟著蝸牛慢慢遊，感受月眉鄉間精緻、遼闊的大漢溪河床景觀，藏著魚蝦水草的百年圳溝，美麗的陂塘及以國定古蹟「李騰芳古宅」，享受樂活農村生活步調。

另外還有貓咪舞台、蝶戀花、粉紅象、夜光兔、月光鞦韆，等可愛造型裝置藝術遍佈在展區中，搭配各色的花海，令人心曠神怡。

除了主會場花海設計，大溪農民們配合花彩節，將休耕的農田以圖騰、線條、花海等各種方式種植出摩天輪、棋盤、鯨魚、城堡等圖案。

9天展期中，現場有在地特色的小農市集以及各式DIY活動，體驗製作風車和手繪斗笠，將創意製作在成品上。周邊店家也推出豐富的DIY農事體驗，讓遊客一整天慢遊月眉，認識當地的特色。假日期間也有許多豐富的展演活動，14日開幕當天，上午11點「動物派對」邀請學校社團、在地協會裝扮成各式各樣可愛的小動物，一同遊行穿梭花田步道間；下午有歡樂親子秀，邀請小丑先生帶來小朋友最愛的氣球，開心互動全家歡樂。接近傍晚時分，月光音樂會登場，在紫羅蘭樂團的悠揚樂曲中，度過一個視覺、聽覺都充滿繽紛浪漫氛圍的傍晚時分。

第二周假日將推出「移動式環境劇場」、搖滾農村月光爵士音樂會以及在地社區活力十足的精彩演出。

桃園3場花彩節大溪花彩節是面積最大。圖／大溪區公所提供
桃園3場花彩節大溪花彩節是面積最大。圖／大溪區公所提供
大溪花彩節展現不同的農村風貌。圖／大溪區公所提供
大溪花彩節展現不同的農村風貌。圖／大溪區公所提供
最吸睛的要算波斯花海。圖／大溪區公所提供
最吸睛的要算波斯花海。圖／大溪區公所提供

派對 裝置藝術

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