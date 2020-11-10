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苗栗縣要挑戰27年未刪總預算 幾成不可能的任務

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議會第一審查會昨天決議刪減縣府明年總預算2筆、500萬元，另有2項附帶決議，3項保留發言權。圖／楊文昌提供
苗栗縣議會第一審查會昨天決議刪減縣府明年總預算2筆、500萬元，另有2項附帶決議，3項保留發言權。圖／楊文昌提供

苗栗縣議會定期會昨天完成分組審查明年度總預算等草案，決議刪除2筆、500萬元預算，另有4項附帶決議，22項保留審查會聯席會議發言權，將於11月17日召開的二讀會攻防，議會席次占多數國民黨團先前也表態支持小刪，縣府挑戰第27年總預算未刪分文，幾乎成不可能的任務。

苗栗縣政府總預算連續26年未刪分文，送審明年總預算草案，歲入編列213億6139萬8000元，債務舉借86億7000萬元，歲出編列211億3139萬8000元，債務償還89億元，比今年微幅增加9.47億元、4.69%，縣議會昨天完成分組審查，議會今天彙整意見。

第一審查會決議刪減補助頭份地政事務所爭取金檔獎所需經費200萬元，及增建環保局停車場遮雨棚、停車管制設施300萬元，附帶決議民政業務辦理「祝生好孕，苗繪幸福─金鏟子計畫」所需經費266萬元，請縣府秘書長陳斌山召開研商幼兒生育扶養及教育問題會議，並通知審查會議員出席；民政業務生育津貼補助2640萬元，每胎6600元，請縣府在預算額度範圍內，依每胎8800元額度補助。

第四審查會附帶決議城鄉業務辦理舊議會後棟建物拆除及空間活化工程1100萬元，請陳斌山召集跨局處會議，整合意見做空間活化工程，及建管業務費按件計酬金17.2萬元，請縣府明年辦理無障礙設施檢查時，委員納入1名職能治療師。

此外，縣議員陳品安保留慰訪各團體活動等相關經費等3項預算聯席會發言權，縣議員陳光軒保留苗栗縣醫療作業基金賸餘繳庫預算發言權，縣議員禹耀東保留文化觀光局預算發言權，縣議員曾玟學保留舊議會後棟建物拆除及空間活化工程，及肉品市場大陸地區旅費等17項預算發言權。

苗栗縣議會第一審查會昨天決議刪減縣府明年總預算2筆、500萬元，另有2項附帶決議，3項保留發言權。圖／楊文昌提供
苗栗縣議會第一審查會昨天決議刪減縣府明年總預算2筆、500萬元，另有2項附帶決議，3項保留發言權。圖／楊文昌提供

苗栗縣 生育 債務

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