快訊

2印尼籍移工感染新冠肺炎來台皆無症狀 出關前採檢揪出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園社宅基地全面禁菸 人行道抽菸最高罰1萬元

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市社會住宅已有中路2號、八德1號2處開放入住，市府決定擴大禁煙場域，近期將社宅基地包含人行道也畫上禁菸線，人行道範圍內不得吸菸，宣示禁菸決心。圖／桃園市住宅發展處提供
桃園市社會住宅已有中路2號、八德1號2處開放入住，市府決定擴大禁煙場域，近期將社宅基地包含人行道也畫上禁菸線，人行道範圍內不得吸菸，宣示禁菸決心。圖／桃園市住宅發展處提供

桃園市社會住宅已有中路2號、八德1號2處開放入住，租約明定私人與公共區域內全面禁菸，違者記5點，記滿60點要搬離，雖迄今無人遭記點，但市府仍決定擴大禁煙場域，近期將社宅基地包含人行道也畫上禁菸線，人行道範圍內不得吸菸，違者最高將依違反菸害防制法罰1萬元，宣示禁菸決心，並強調未來桃園興建社宅一律比照辦理。

桃園市中路2號社宅212戶去年9月入住，住宅發展處考量提供社宅住戶良好健康生活環境，在社宅規約與租賃契約皆有規範不得吸菸，最先規定若發現吸菸將終止租約，但經與律師請益認為不符比例原則，後修正納入記點，若抽煙經稽查屬實將記5點。

市府住宅發展處指出，在社宅內吸菸，將透過通風管線導致全大樓住戶遭受菸害，在桃園首座社宅中路2號社宅規範不得吸菸，1年多以來成效良好，不只沒有發現，也未接過任何檢舉案，顯見住戶對此規範高度認同，近期擴大將人行道也納入禁菸場域。

中路2號社宅基地近期已經畫上綠底白字的禁菸線，代表整個街廓都不得吸菸，住宅發展處指出，除了中路2號住戶以外，由於住發處人員也在中路2號辦公，若有吸菸需求者，一樣得離開基地範圍才能抽煙，若在禁菸區抽菸經勸導不聽者將依據菸害防制法處2千元至1萬元不等罰鍰，亂丟菸蒂將依廢棄物清理法處1200元至5000元不等罰鍰。

市府住宅發展處長莊敬權強調，桃園社會住宅全面禁菸，人行道、開放空間及建物公共區域一律禁止吸菸，也包含本月開放入住的八德1號社宅。另，八德2號354戶將於12月1日進行一般戶抽籤，預計明年初入住，中路1號169戶也快邁入完工，預計接力於明年3月開放招租，此基地戶數略少有169戶，由於鄰近司法園區，招租勢必更搶手。

人行道 禁菸 社會住宅

延伸閱讀

停車場抽菸隨機偷攤商車輛 疑雙北桃園銷贓上千件衣物

台中西屯房產高價區社宅不缺席 都發局：明年初動工

八德二號社宅354戶招租截止 中籤率僅28％

八德一號社宅遭投訴放不下洗衣機 住發處喊冤

相關新聞

苗栗縣要挑戰27年未刪總預算 幾成不可能的任務

苗栗縣議會定期會昨天完成分組審查明年度總預算等草案，決議刪除2筆、500萬元預算，另有4項附帶決議，22項保留審查會聯席...

阿祖上學去！木博館見大溪人百年前求學路 還可查學籍

桃園市大溪百年前河運發達，蘊藏豐富的常民文化，無論習俗或物件，都有脈絡可循的故事。

議員林禹佑盼AED國中小普及化 竹縣府：年底前完成配置

新竹縣議員林禹佑今天在議會總質詢指出，新竹縣目前約有228處設置自動體外心臟電擊去顫器(AED)，但國中小因目前法規並非...

大溪花彩節14日登場 動物樂園歡樂派對美景驚喜連連

桃園大溪花彩節14至22日在月眉休閒農業區登場，今年邁入第6年，主展區3.3公頃副展區5公頃，是今年桃園花彩節最大的花海...

桃園社宅基地全面禁菸 人行道抽菸最高罰1萬元

桃園市社會住宅已有中路2號、八德1號2處開放入住，租約明定私人與公共區域內全面禁菸，違者記5點，記滿60點要搬離，雖迄今...

桃市反性別暴力微電影競賽活動起跑 第一名可獲1萬元

為推動性別平等的正確觀念，桃園市109年度反性／別暴力微電影競賽活動，邀請桃園市各校師生組隊發揮創意拍微電影，第一名可得...

台南女大生命案後 苗市公所快速更新南勢火車站前路燈

台南市女大學生10月28日晚上命案後，路燈亮不亮受到關注，苗栗市一名李先生反映南勢火車站前3盞路燈不夠亮，有安全考量，市...

台灣工藝之家評選 三義木雕家官小欽獲認證

國立台灣工藝研究發展中心今年舉辦的第6屆「台灣工藝之家」評選，苗栗縣三義鄉木雕工藝師官小欽獲選工藝師認證，為縣內工藝技術...

竹縣AI智慧園區北側共融式公園 預計明年開放

縣長楊文科所推動「五支箭」重大建設，其中國際AI智慧園區公共工程預計年底完工，9月30日至11月16日公告招商，預定年底...

苗栗國？韓茂賢引例「苗栗現象」 期待正向改變

「苗栗國」近年來流傳，苗栗縣議員韓茂賢認為不一定是負面的，他緬懷已故前立委徐成焜當年一席「苗栗現象」質詢，改變苗栗選舉文...

斜槓人生／求穩定 公職是不錯選擇

現代職場就業瞬息萬變，年輕人如何找到自己想要的工作、做好生涯規畫？專家、學者認為，先了解自己的能力、想要投入的工作職場、...

斜槓人生／攤商、品管轉當警察 穩定中求專業

曾經營水果攤的的林佳豪、過去是化粧品廠幹部的余貞宜，2人歷經「社會大學」職場打拚及獲得小小成就後，為尋找穩定、專業的工作...

熱門新聞

盧秀燕宣布台中捷運16日起試營運30天 持電子票卡免費搭

虎尾鎮率先開辦申請路權「曬花生」 農民歡呼太棒了

盧秀燕兌現賭注 今戴獅子頭跑行程直說「好糗！」

顏清標被「誠信碗粿」感動 周六請大家到服務處做公益

基隆新建千萬別墅占國有地 市府強拆違建缺角

台中跨年雙主場 大里場由于美人、蔡昌憲、許志豪主持

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。