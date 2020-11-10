桃園社宅基地全面禁菸 人行道抽菸最高罰1萬元

桃園市社會住宅已有中路2號、八德1號2處開放入住，租約明定私人與公共區域內全面禁菸，違者記5點，記滿60點要搬離，雖迄今無人遭記點，但市府仍決定擴大禁煙場域，近期將社宅基地包含人行道也畫上禁菸線，人行道範圍內不得吸菸，違者最高將依違反菸害防制法罰1萬元，宣示禁菸決心，並強調未來桃園興建社宅一律比照辦理。

桃園市中路2號社宅212戶去年9月入住，住宅發展處考量提供社宅住戶良好健康生活環境，在社宅規約與租賃契約皆有規範不得吸菸，最先規定若發現吸菸將終止租約，但經與律師請益認為不符比例原則，後修正納入記點，若抽煙經稽查屬實將記5點。

市府住宅發展處指出，在社宅內吸菸，將透過通風管線導致全大樓住戶遭受菸害，在桃園首座社宅中路2號社宅規範不得吸菸，1年多以來成效良好，不只沒有發現，也未接過任何檢舉案，顯見住戶對此規範高度認同，近期擴大將人行道也納入禁菸場域。

中路2號社宅基地近期已經畫上綠底白字的禁菸線，代表整個街廓都不得吸菸，住宅發展處指出，除了中路2號住戶以外，由於住發處人員也在中路2號辦公，若有吸菸需求者，一樣得離開基地範圍才能抽煙，若在禁菸區抽菸經勸導不聽者將依據菸害防制法處2千元至1萬元不等罰鍰，亂丟菸蒂將依廢棄物清理法處1200元至5000元不等罰鍰。

市府住宅發展處長莊敬權強調，桃園社會住宅全面禁菸，人行道、開放空間及建物公共區域一律禁止吸菸，也包含本月開放入住的八德1號社宅。另，八德2號354戶將於12月1日進行一般戶抽籤，預計明年初入住，中路1號169戶也快邁入完工，預計接力於明年3月開放招租，此基地戶數略少有169戶，由於鄰近司法園區，招租勢必更搶手。