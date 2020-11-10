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桃市反性別暴力微電影競賽活動起跑 第一名可獲1萬元

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
為推動性別平等的正確觀念，桃園市109年度反性／別暴力微電影競賽活動，邀請桃園市各校師生組隊發揮創意拍微電影，第一名可得新台幣1萬元禮券。圖／市府教育局提供
為推動性別平等的正確觀念，桃園市109年度反性／別暴力微電影競賽活動，邀請桃園市各校師生組隊發揮創意拍微電影，第一名可得新台幣1萬元禮券。圖／市府教育局提供

為推動性別平等的正確觀念，桃園市109年度反性／別暴力微電影競賽活動，邀請桃園市各校師生組隊發揮創意拍微電影，第一名可得新台幣1萬元禮券

市府教育局為破除性別刻板印象，建立無性別歧視教育環境，今年委請東興國中辦理「反性／別暴力微電影競賽活動」，邀桃市各校師生組隊，拍攝6至10分鐘的微電影，報名時間自11月9日起至11月13日止，徵件期限至11月30日，請大家踴躍參與。

教育局表示，這次活動辦理有別於以往的戲劇競賽，因應疫情及媒體宣導方式做出改變，希望能以青少年充滿活潑青春的議題發想，運用微電影的拍攝，呈現生活周遭面臨的問題，不但增加各校參與的意願，更能展現宣導的普遍性及便利性。

教育局認為，影片拍攝的過程中，學生能一再檢視自己的演出，並能做到最好的修正，最後呈現出的影片內容，也能給各校作為最好的宣導材料，達到性平教育的目標。

活動參賽影片內容可包含「杜絕性別暴力」、「尊重身體界線」、「網路交友及網路安全」、「拒絕約會暴力」、「尊重多元性別」及「遠離網路色情」等6大議題，並將由參賽作品中擇優給予獎勵。

國小組、國中組、高中組分組評選，每校限報名一隊參賽，依教育性、創造性、表演默契、主題性及技術性等5向作為評比項目，每組第一名可得新台幣1萬元禮券、每組第二名可獲6000元禮券、每組第三名可得3000元禮券。

教育局說，希望透過微電影的拍攝製作，引發學生尋找親密關係中面對衝突、解決歧異的方法，並引導學生尊重多元性別，愛惜自己、尊重他人的身體自主權，並以適當的態度與異性相處、交往。歡迎可至活動網站（http://film.dsjhs.tyc.edu.tw/web/index.aspx）查詢。

微電影 禮券 教育局

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