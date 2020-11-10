聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南女大生命案後 苗市公所快速更新南勢火車站前路燈
台南市女大學生10月28日晚上命案後，路燈亮不亮受到關注，苗栗市一名李先生反映南勢火車站前3盞路燈不夠亮，有安全考量，市公所重視，昨天更新燈具，將鈉氣燈改成較亮的LED燈，多一層保護晚上搭車或下車旅客安全。
苗栗市公所接獲李先生反映，指出他家的小孩經常搭乘火車往返南勢、苗栗車站，現在小孩下課已經天黑，如果要補習就更晚了，南勢火站前廣場路燈昏暗，當他看到媒體報導台南女大生命案，更讓他擔心害怕，南勢火車站平常有國中、高中生通勤，假日更有聯合大學學生搭乘，希望市公所更換較亮的燈具。
市公所公園路燈管理所昨天完成南勢火車站3盞路燈更新，鈉氣燈改成LED燈，亮度較夠，公園路燈管理所指出，公所也將清查檢討校園周邊路燈，汰舊換新燈具照明，行人安全多一層保障。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言