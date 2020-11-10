快訊

去考公務員？人力流動率超乎想像 戳破公職「鐵飯碗」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南女大生命案後 苗市公所快速更新南勢火車站前路燈

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所根據市民反映，昨天完成南勢火車站前3盞路燈更新。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所根據市民反映，昨天完成南勢火車站前3盞路燈更新。圖／苗栗市公所提供

台南市女大學生10月28日晚上命案後，路燈亮不亮受到關注，苗栗市一名李先生反映南勢火車站前3盞路燈不夠亮，有安全考量，市公所重視，昨天更新燈具，將鈉氣燈改成較亮的LED燈，多一層保護晚上搭車或下車旅客安全。

苗栗市公所接獲李先生反映，指出他家的小孩經常搭乘火車往返南勢、苗栗車站，現在小孩下課已經天黑，如果要補習就更晚了，南勢火站前廣場路燈昏暗，當他看到媒體報導台南女大生命案，更讓他擔心害怕，南勢火車站平常有國中、高中生通勤，假日更有聯合大學學生搭乘，希望市公所更換較亮的燈具。

市公所公園路燈管理所昨天完成南勢火車站3盞路燈更新，鈉氣燈改成LED燈，亮度較夠，公園路燈管理所指出，公所也將清查檢討校園周邊路燈，汰舊換新燈具照明，行人安全多一層保障。

火車站 命案 補習

延伸閱讀

女大生遇害掀校安破網 大學校長點國家政策與校安扞格

馬來西亞女大生命案後 台南市警六分局設校安LINE平台

外籍女大生命案 藍委婦團籲速立跟騷防制專法

命案效應！高市女大生失聯3天 警啟動校安機制尋人

相關新聞

台灣工藝之家評選 三義木雕家官小欽獲認證

國立台灣工藝研究發展中心今年舉辦的第6屆「台灣工藝之家」評選，苗栗縣三義鄉木雕工藝師官小欽獲選工藝師認證，為縣內工藝技術...

台南女大生命案後 苗市公所快速更新南勢火車站前路燈

台南市女大學生10月28日晚上命案後，路燈亮不亮受到關注，苗栗市一名李先生反映南勢火車站前3盞路燈不夠亮，有安全考量，市...

竹縣AI智慧園區北側共融式公園 預計明年開放

縣長楊文科所推動「五支箭」重大建設，其中國際AI智慧園區公共工程預計年底完工，9月30日至11月16日公告招商，預定年底...

苗栗國？韓茂賢引例「苗栗現象」 期待正向改變

「苗栗國」近年來流傳，苗栗縣議員韓茂賢認為不一定是負面的，他緬懷已故前立委徐成焜當年一席「苗栗現象」質詢，改變苗栗選舉文...

斜槓人生／求穩定 公職是不錯選擇

現代職場就業瞬息萬變，年輕人如何找到自己想要的工作、做好生涯規畫？專家、學者認為，先了解自己的能力、想要投入的工作職場、...

斜槓人生／攤商、品管轉當警察 穩定中求專業

曾經營水果攤的的林佳豪、過去是化粧品廠幹部的余貞宜，2人歷經「社會大學」職場打拚及獲得小小成就後，為尋找穩定、專業的工作...

竹縣松林國小增建校舍 教育處喊卡

新竹縣新豐鄉松林重劃區人口逐年增長，縣府計畫在松林國小增建25間教室的教學大樓，縣議員吳傳地昨天質詢表示，許多家長憂心壓...

竹市首創 MR實境模擬救災

新竹市府獲經濟部補助1億8千多萬元，在消防教育訓練基地導入MR(混合實境)、VR(虛擬實境)等救災訓練設施，模擬出高溫濃...

桃捷8站 設行動電源租借站

桃園市長鄭文燦昨天慰勞桃園捷運公司員工，要求提升桃捷服務品質，強調市府10月陸續完成直達車及全線21個車站升級無線充電服...

聯新國際醫院黃忠智 獲頒「防疫特殊貢獻獎」

11月12日是醫師節，中華民國醫師公會全國聯合會上周表揚優良醫師楷模，聯新國際醫院院長黃忠智獲頒「防疫特殊貢獻獎」。

新東大橋亮不亮有關係 徐耀昌：縣府想辦法再點燈

苗栗縣重要地標新東大橋LED燈不亮一年多，縣議員孫素娥今天質詢爭取再亮燈，縣長徐耀昌答覆，縣府規畫利用投射燈光方式，需要...

苗栗柴燒好獨特 陶藝競賽地主留下首獎

陶藝界盛事苗栗陶藝術節今年以「熠．韻」為主題，其中陶藝競賽強調苗栗柴燒的獨特性，連兩年設柴燒組，今年苗栗留下陶藝經典首獎...

熱門新聞

盧秀燕宣布台中捷運16日起試營運30天 持電子票卡免費搭

【即時短評】為什麼1條捷運延伸線要等20年？

虎尾鎮率先開辦申請路權「曬花生」 農民歡呼太棒了

盧秀燕兌現賭注 今戴獅子頭跑行程直說「好糗！」

顏清標被「誠信碗粿」感動 周六請大家到服務處做公益

台中跨年雙主場 大里場由于美人、蔡昌憲、許志豪主持

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。