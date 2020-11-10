台灣工藝之家評選 三義木雕家官小欽獲認證

國立台灣工藝研究發展中心今年舉辦的第6屆「台灣工藝之家」評選，苗栗縣三義鄉木雕工藝師官小欽獲選工藝師認證，為縣內工藝技術的表現增光。

苗栗縣文化觀光局指出，「台灣工藝之家」是國立台灣工藝研究發展中心推動的傑出工藝師認證機制，從2004年到2012年歷經5屆評選，相隔8年後，工藝研究發展中心今年再次舉辦第6屆評選。

文觀局指出，今年獲得工藝師認證的木雕工藝師官小欽出身嘉義，1969年出生，1992年退伍後到三義學習木雕並入行，以專攻雕龍作為主要創作，在經年累月創作的洗禮後，他深刻體驗到要成為一位成功的木雕藝術家絕對要精益求精，不斷努力與學習才能竟其功。

因此他從2008年以後改變創作風格，特別喜好挑戰性高的原木料，並保留大自然的天雕，此外也將傳統的雕工搭配材料原有形象與現代元素，將以往舊有雕刻的空間變得更豐富且摻有趣味，作品不僅蘊藏著深厚傳統內涵，同時將現代化木雕藝術呈現，開發出屬於個人的木雕天地。

文觀局長林彥甫表示，目前全國共166位「台灣工藝之家」認證工藝師，各縣市中苗栗縣就佔有17人，包括王龍德、沈培澤、林淑莉、林進昌、林瑞華、施振木、張信裕、張憲平、章潘三妹、陳德隆、曾安國、曾進財、湯潤清、黃明鍾(已故)、黃瑞元、賴永發、官小欽，人數僅次於南投，其中木雕工藝師共11位，展現「木雕之鄉」三義的木雕工藝豐沛創作能量。