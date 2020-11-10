竹縣AI智慧園區北側共融式公園 預計明年開放

縣長楊文科所推動「五支箭」重大建設，其中國際AI智慧園區公共工程預計年底完工，9月30日至11月16日公告招商，預定年底達成設廠進駐目標，此外，園內北側的公園也預計在年底完工，除了有溜滑梯、沙坑外，還有現在相當受親子歡迎的滑步車遊戲場，驗收完成後明年就可對外開放使用。

縣長楊文科表示，上任後收到需多家長團體陳情，盼縣府建置特色公園，國際AI智慧園區的北側公園，原本多屬草皮空間及簡易步道，鋪面老舊破損、既有動線切割公園腹地，再加上喬木綠化不足，缺乏整體性設施。

因此，縣府在不影響原有公園滯洪池功能及應有綠覆面積下，將原有綠能公園重新設計規畫，打造為具有滯洪、生態調節、景觀、休憩與自然保存等功能的親子休閒空間公園。

產發處長陳偉志表示，國際AI智慧園區基地坐落竹北市莊敬北路，開發面積約12.61公頃，除規畫產業專用區一、二共約8.05公頃，規畫引進智慧應用服務、資通訊等新興產業，打造產業新創基地，也考量民眾休憩需求，規畫共融式公園。

其中，公園約占地面積約2公頃，公園規畫入口意象廣場、體健設施，含重訓、靜態類型、滑梯遊戲區、大碗公滑梯、旋轉陀螺區、土丘踏石區、鞦韆遊戲區、砌石座椅區、攀爬遊戲區、沙坑區(含洗腳池)、林蔭散步道、滑步車遊戲場等設施。