快訊

WHO：輝瑞疫苗明年3月供給需要族群 將根本改變疫情

孤獨死悲慘？從65歲日本奶奶之死 看到「最理想善終方式」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣AI智慧園區北側共融式公園 預計明年開放

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
國際AI智慧園區內北側的公園預計在年底完工，待驗收後明年就可對外開放使用。記者陳斯穎／攝影
國際AI智慧園區內北側的公園預計在年底完工，待驗收後明年就可對外開放使用。記者陳斯穎／攝影

縣長楊文科所推動「五支箭」重大建設，其中國際AI智慧園區公共工程預計年底完工，9月30日至11月16日公告招商，預定年底達成設廠進駐目標，此外，園內北側的公園也預計在年底完工，除了有溜滑梯、沙坑外，還有現在相當受親子歡迎的滑步車遊戲場，驗收完成後明年就可對外開放使用。

縣長楊文科表示，上任後收到需多家長團體陳情，盼縣府建置特色公園，國際AI智慧園區的北側公園，原本多屬草皮空間及簡易步道，鋪面老舊破損、既有動線切割公園腹地，再加上喬木綠化不足，缺乏整體性設施。

因此，縣府在不影響原有公園滯洪池功能及應有綠覆面積下，將原有綠能公園重新設計規畫，打造為具有滯洪、生態調節、景觀、休憩與自然保存等功能的親子休閒空間公園。

產發處長陳偉志表示，國際AI智慧園區基地坐落竹北市莊敬北路，開發面積約12.61公頃，除規畫產業專用區一、二共約8.05公頃，規畫引進智慧應用服務、資通訊等新興產業，打造產業新創基地，也考量民眾休憩需求，規畫共融式公園。

其中，公園約占地面積約2公頃，公園規畫入口意象廣場、體健設施，含重訓、靜態類型、滑梯遊戲區、大碗公滑梯、旋轉陀螺區、土丘踏石區、鞦韆遊戲區、砌石座椅區、攀爬遊戲區、沙坑區(含洗腳池)、林蔭散步道、滑步車遊戲場等設施。

另外，還有景觀滯洪池，乾季時可做為地景劇場空間使用，並在重點設施及入口處結合AI智能、智慧化的景觀燈照明及監視設備，維護民眾使用安全性。

國際AI智慧園區內北側的公園預計在年底完工，待驗收後明年就可對外開放使用。圖／新竹縣政府提供
國際AI智慧園區內北側的公園預計在年底完工，待驗收後明年就可對外開放使用。圖／新竹縣政府提供

AI 楊文科 親子

延伸閱讀

市場消費潛力大 新竹縣芎林鄉農會成立第2個直銷站

外傳因竹北東興圳延宕遭拔官 文化局長田昭容轉任機要

阿公阿婆AI機器人初體驗 竹縣青年中心辦創生體驗營

竹縣消防局119行動故事車今啟用 從幼兒園起觀念扎根

相關新聞

台南女大生命案後 苗市公所快速更新南勢火車站前路燈

台南市女大學生10月28日晚上命案後，路燈亮不亮受到關注，苗栗市一名李先生反映南勢火車站前3盞路燈不夠亮，有安全考量，市...

台灣工藝之家評選 三義木雕家官小欽獲認證

國立台灣工藝研究發展中心今年舉辦的第6屆「台灣工藝之家」評選，苗栗縣三義鄉木雕工藝師官小欽獲選工藝師認證，為縣內工藝技術...

竹縣AI智慧園區北側共融式公園 預計明年開放

縣長楊文科所推動「五支箭」重大建設，其中國際AI智慧園區公共工程預計年底完工，9月30日至11月16日公告招商，預定年底...

苗栗國？韓茂賢引例「苗栗現象」 期待正向改變

「苗栗國」近年來流傳，苗栗縣議員韓茂賢認為不一定是負面的，他緬懷已故前立委徐成焜當年一席「苗栗現象」質詢，改變苗栗選舉文...

斜槓人生／求穩定 公職是不錯選擇

現代職場就業瞬息萬變，年輕人如何找到自己想要的工作、做好生涯規畫？專家、學者認為，先了解自己的能力、想要投入的工作職場、...

斜槓人生／攤商、品管轉當警察 穩定中求專業

曾經營水果攤的的林佳豪、過去是化粧品廠幹部的余貞宜，2人歷經「社會大學」職場打拚及獲得小小成就後，為尋找穩定、專業的工作...

竹縣松林國小增建校舍 教育處喊卡

新竹縣新豐鄉松林重劃區人口逐年增長，縣府計畫在松林國小增建25間教室的教學大樓，縣議員吳傳地昨天質詢表示，許多家長憂心壓...

竹市首創 MR實境模擬救災

新竹市府獲經濟部補助1億8千多萬元，在消防教育訓練基地導入MR(混合實境)、VR(虛擬實境)等救災訓練設施，模擬出高溫濃...

桃捷8站 設行動電源租借站

桃園市長鄭文燦昨天慰勞桃園捷運公司員工，要求提升桃捷服務品質，強調市府10月陸續完成直達車及全線21個車站升級無線充電服...

聯新國際醫院黃忠智 獲頒「防疫特殊貢獻獎」

11月12日是醫師節，中華民國醫師公會全國聯合會上周表揚優良醫師楷模，聯新國際醫院院長黃忠智獲頒「防疫特殊貢獻獎」。

新東大橋亮不亮有關係 徐耀昌：縣府想辦法再點燈

苗栗縣重要地標新東大橋LED燈不亮一年多，縣議員孫素娥今天質詢爭取再亮燈，縣長徐耀昌答覆，縣府規畫利用投射燈光方式，需要...

苗栗柴燒好獨特 陶藝競賽地主留下首獎

陶藝界盛事苗栗陶藝術節今年以「熠．韻」為主題，其中陶藝競賽強調苗栗柴燒的獨特性，連兩年設柴燒組，今年苗栗留下陶藝經典首獎...

熱門新聞

【即時短評】為什麼1條捷運延伸線要等20年？

虎尾鎮率先開辦申請路權「曬花生」 農民歡呼太棒了

盧秀燕宣布台中捷運16日起試營運30天 持電子票卡免費搭

盧秀燕兌現賭注 今戴獅子頭跑行程直說「好糗！」

顏清標被「誠信碗粿」感動 周六請大家到服務處做公益

台中跨年雙主場 大里場由于美人、蔡昌憲、許志豪主持

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。