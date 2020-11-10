苗栗國？韓茂賢引例「苗栗現象」 期待正向改變

「苗栗國」近年來流傳，苗栗縣議員韓茂賢認為不一定是負面的，他緬懷已故前立委徐成焜當年一席「苗栗現象」質詢，改變苗栗選舉文化，縣長徐耀昌也有感，苗栗國常在心中，更能自立自強，他相信2年後屆滿，苗栗不僅走出三等縣，更會以客家人、苗栗人為榮。

今天縣議會定期會總質詢，韓茂賢說，苗栗國的稱號常給人負面印象，他不以為然，苗栗政壇鐵漢徐成焜是他最欽佩的人，當年在立法院苗栗現象質詢震驚四座，直指苗栗選舉文化必須花大錢，很多鄉親不諒解徐成焜把家醜外揚，但徐成焜卻堅持，如果不揭露，苗栗選舉文化難以改善。

韓茂賢「爆料」指出，1997年徐成焜與前縣長傅學鵬搭檔選舉，傅學鵬選前向地下錢莊借到4000萬元，第一時間傅學鵬夫婦到他家，他告訴傅學鵬選舉不是要比花錢，傅學鵬聽他的話，馬上去還錢，投票前一天，傅學鵬開心跟他分享，後來也證明不花錢可以當選而且連任，翻轉了選舉文化。

他說，苗栗現象後，縣長、立委選舉不用買票，苗栗大部分選舉也開始不用買票，因此苗栗國不一定是壞事，正宗的苗栗人就是要去做事改變苗栗，民眾及公務人員都要有覺醒。

徐耀昌表示，徐成焜值得尊敬，充分展露客家人硬頸風骨，讓苗栗人抬頭挺胸，至於苗栗國常在心中，更能自立自強，縣府財政拮据，每一分錢都花在刀口，充分發揮經濟效益，此外，苗栗縣水庫、發電廠等源充沛，交通系統、教育完整，並妥善照顧老人等，6年來台積電等大企業進駐，招商引資超過9100億元，讓年輕人工作無後顧之憂，再2年苗栗國的形象會翻轉。