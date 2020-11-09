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聯新國際醫院黃忠智 獲頒「防疫特殊貢獻獎」

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
黃忠智院長獲防疫特殊貢獻獎。圖／聯新國際醫院提供
黃忠智院長獲防疫特殊貢獻獎。圖／聯新國際醫院提供

11月12日是醫師節，中華民國醫師公會全國聯合會上周表揚優良醫師楷模，聯新國際醫院院長黃忠智獲頒「防疫特殊貢獻獎」。

聯新國際醫院表示，去年底全球爆發新冠肺炎疫情，台灣在今年1月也發現首例確診個案，即刻召開跨部門會議，組成緊急應變小組，陸續完成建置戶外篩檢站、負壓隔離病房，啟動分倉分流、動線管制等防疫措施。院長黃忠智指揮調度明快迅速，帶領聯新國際醫院團隊，執行各項防疫工作，落實國家防疫政策。

此外，聯新國際醫院桃園機場醫療中心堅守崗位，提供緊急醫療照護，為國內外旅客及機場人員健康把關。

院長黃忠智深知國門邊境防疫的重要，義無反顧支援疾管署桃園機場入境採檢站，親自輪值大夜班採檢任務，至7月底已支援29場次。黃忠智以身作則發揮示範作用，消弭第一線醫護人員面對新冠病毒的擔憂恐懼，不僅投入機場入境防疫採檢，也親自照護疑似和確診個案，帶領3位醫師與團隊照顧專責病房收治個案。

黃忠智說，防疫是打團體仗，「防疫特殊貢獻獎」是屬於聯新國際醫院全體同仁的榮譽，大家17年前SARS疫情打了一場勝仗，今年新冠肺炎疫情，聯新國際醫院從機場國門到社區醫療，為台灣堅定守護，目前全球疫情仍持續延燒，台灣不能置身事外而掉以輕心。

黃忠智強調，獲得獎項是殊榮，是肯定，同時也肩負更大的責任與使命，聯新國際醫院將繼續堅守崗位，全力以赴，守護國人健康。

防疫特殊貢獻獎由衛福部部長陳時中頒獎。圖／聯新國際醫院提供
防疫特殊貢獻獎由衛福部部長陳時中頒獎。圖／聯新國際醫院提供
黃忠智院長強調獲獎是聯新國際醫院團隊努力的成果。圖／聯新國際醫院提供
黃忠智院長強調獲獎是聯新國際醫院團隊努力的成果。圖／聯新國際醫院提供

桃園機場 疫情 醫師

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