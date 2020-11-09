墓碑裝置道具寫TRUMP引爭議 六福村：純屬巧合

六福村辦萬聖慶典「墓碑鎮-厄鈴惡靈」，有墓碑裝置道具碰巧名字為「TRUMP」，因逢美國總統大選引爭議。六福村說，造成外界誤解感到抱歉，名字純屬巧合園區沒有政治立場。

六福村因應萬聖節辦萬聖慶典活動「墓碑鎮-厄鈴惡靈」，安排有表演者扮鬼、或惡魔等遊行，日前表演者在舞蹈演出時，在一旁的裝置道具墓碑上，恰好名字為「TRUMP」，因時逢美國大選，時機敏感，引起爭議。

對此事件引發爭議，六福村今天向中央社記者表示，在墓碑上的姓名、出生年份，若有雷同純屬巧合，卻因剛好遇上美國總統大選，讓外界多加揣測，園區感到相當抱歉。

六福村表示，每年因應萬聖節，園區打造擬真鬼怪情境氣氛，推出萬聖慶典活動「墓碑鎮-厄鈴惡靈」，並邀請民眾扮鬼參加，而原定活動從9月26日起到本月1日結束，但因好評不斷，才延長到本月15日結束。

六福村指出，萬聖節墓碑鎮為園區內重大節慶活動之一，也開放各界集思廣益、發揮想像，以KUSO方式參與手寫墓碑，透過主題裝置藝術提升氣氛。而在墓碑上的姓名、出生年份純屬民眾提出的創意與杜撰，園區未有任何的政治立場。

六福村說，不過，園區因政治敏感度不足，會再加強管理，並謹慎處理任何活動，避免爭議，未來也會持續用心經營，讓遊客到園區時，能快樂遊玩，並感受歡樂氣氛。