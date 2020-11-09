新東大橋亮不亮有關係 徐耀昌：縣府想辦法再點燈

苗栗縣重要地標新東大橋LED燈不亮一年多，縣議員孫素娥今天質詢爭取再亮燈，縣長徐耀昌答覆，縣府規畫利用投射燈光方式，需要經費近2000萬元，透過立委向中央爭取，如果不成，縣府再來想辦法。

新東大橋跨越後龍溪，連接苗栗市、公館鄉，因緊鄰國道1號及台72線，2008年間橋身裝設LED燈，夜間五彩變幻，成了重要地標，但因電費、故障等問題，加上燈具老舊，2019年7月熄燈，地方一直有盼望再點燈的聲音，孫素娥今天在縣議會總質詢時，建議縣府讓新東大橋再亮。

徐耀昌及縣府水利處長楊明鐃答覆，縣府透過立委向觀光局、營建署等有關單位爭取，包括拆除舊燈具，新設投射燈，經費約需2000萬元，讓新東大橋大放光明，勢必成為景觀亮點，如果不成，縣款再來想辦法。

縣議會今天總質詢，縣議員鄭聚然幫縣府叫屈，他表示，「我苗栗、我驕傲」，部分民意調查，苗栗常吊車尾，但苗栗有這麼差嗎？舉例地方財政部分，苗栗縣敬陪末座，可是比較排名第3的台東縣、第8的花蓮縣，苗栗縣自籌財源比率最高，台東縣還遠低於苗栗。