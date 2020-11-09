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新東大橋亮不亮有關係 徐耀昌：縣府想辦法再點燈

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣重要地標新東大橋LED熄燈一年多，縣議員孫素娥爭取再亮。記者范榮達／攝影
苗栗縣重要地標新東大橋LED熄燈一年多，縣議員孫素娥爭取再亮。記者范榮達／攝影

苗栗縣重要地標新東大橋LED燈不亮一年多，縣議員孫素娥今天質詢爭取再亮燈，縣長徐耀昌答覆，縣府規畫利用投射燈光方式，需要經費近2000萬元，透過立委向中央爭取，如果不成，縣府再來想辦法。

新東大橋跨越後龍溪，連接苗栗市、公館鄉，因緊鄰國道1號及台72線，2008年間橋身裝設LED燈，夜間五彩變幻，成了重要地標，但因電費、故障等問題，加上燈具老舊，2019年7月熄燈，地方一直有盼望再點燈的聲音，孫素娥今天在縣議會總質詢時，建議縣府讓新東大橋再亮。

徐耀昌及縣府水利處長楊明鐃答覆，縣府透過立委向觀光局、營建署等有關單位爭取，包括拆除舊燈具，新設投射燈，經費約需2000萬元，讓新東大橋大放光明，勢必成為景觀亮點，如果不成，縣款再來想辦法。

縣議會今天總質詢，縣議員鄭聚然幫縣府叫屈，他表示，「我苗栗、我驕傲」，部分民意調查，苗栗常吊車尾，但苗栗有這麼差嗎？舉例地方財政部分，苗栗縣敬陪末座，可是比較排名第3的台東縣、第8的花蓮縣，苗栗縣自籌財源比率最高，台東縣還遠低於苗栗。

另外，縣議員廖秀紅指出，頭份市尚順廣場聚集了店家，還有3500戶大型建案開發中，商圈逐漸成形，建議縣府協助規畫停車空間、打造觀光夜市，進一步繁榮地方，並因應開發2000坪公園預定地，規畫為將來學區國中、小學增班做好準備。

苗栗縣重要地標新東大橋LED熄燈一年多，縣議員孫素娥爭取再亮。圖／本報資料照片
苗栗縣重要地標新東大橋LED熄燈一年多，縣議員孫素娥爭取再亮。圖／本報資料照片
苗栗縣頭份市尚順廣場商圈成形，縣議員廖秀紅建請縣府團隊做好因應。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市尚順廣場商圈成形，縣議員廖秀紅建請縣府團隊做好因應。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員鄭聚然今天質詢，為縣府部分民調不好叫屈。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員鄭聚然今天質詢，為縣府部分民調不好叫屈。記者范榮達／攝影

苗栗縣 徐耀昌

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