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苗栗柴燒好獨特 陶藝競賽地主留下首獎
陶藝界盛事苗栗陶藝術節今年以「熠．韻」為主題，其中陶藝競賽強調苗栗柴燒的獨特性，連兩年設柴燒組，今年苗栗留下陶藝經典首獎，吳淑玲以「失衡的世代」創作獲得青睞，獎金20萬元，所有競賽獲獎的作品，即日起在苗栗陶瓷博物館展出到12月1日。
苗栗陶藝術節連續第5年辦理規畫苗栗陶學術論壇、工作坊、三大主題展、藝文展演活動，及陶藝家駐村系列活動，將於11月14日在苗栗陶瓷博物館開幕，今天上午縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、縣議員余文忠、黎煥強、徐筱菁等人啟動，安排陶藝大師李仁燿、張維翰、賴羿廷現場創作揭開序幕。
策展人王龍德表示，今年主題定調「熠．韻」，凸顯燒製過程中烈焰游走過的痕跡，及灑落在坯體上落灰，紛化成熠熠動人的作品，彷彿在訴說不曾被遺忘的故事，蘊藏著跨時代的熠韻。
系列活動中，陶藝競賽向全國徵件，結果柴燒組、一般組經典首獎，分別是吳淑玲─失衡的世代，及陳元杉─星空，各得20萬元獎金及獎盃，將於11月14日在陶瓷博物館頒發得獎作品，並與當代陶藝創作、陶博館典藏，即日展到12月1日。
此外，陶藝名家許菊、鍾金宏、日本石山哲也、美國布萊恩，即日到11月15日在陶博物駐村交流，11月14日、15日在陶博館廣場安排假日市集、藝文展演、捏陶體驗活動、茶藝品茗、花藝作品欣賞等活動，徐耀昌、鍾東錦等人歡迎鄉親、遊客踴躍參與，體驗苗栗陶藝之美，相關訊息可上苗栗縣政府文化觀光局網站查詢。
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