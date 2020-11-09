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家長帶孩子上廁所好擠 八德埤塘公園將加大廁間設座椅

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市八德埤塘生態公園被民眾點出缺乏親子廁所；八德區公所回應，年底前將在男女廁各擇一間廁間，加大空間並裝設兒童座椅，讓家長如廁同時孩子也有地方等待。圖／八德區公所提供
桃園市八德埤塘生態公園被民眾點出缺乏親子廁所；八德區公所回應，年底前將在男女廁各擇一間廁間，加大空間並裝設兒童座椅，讓家長如廁同時孩子也有地方等待。圖／八德區公所提供

爸媽帶孩子出門遊玩，想上廁所時需一大一小擠入窄小廁間，日前有民眾抱怨，桃園市八德埤塘生態公園中缺乏親子廁所，希望市府聽到家長的心聲加以改善；八德區公所回應，年底前將在男女廁各擇一間廁間，將空間加大並裝設兒童座椅，讓家長如廁同時孩子也有地方等待。

民眾表示，之前在無障礙廁所外看到公告寫「僅提供身障人士使用，並非親子廁所」，給身障人士使用當然沒問題，但也請公所替有孩子的爸媽想想嗎，假日很多孩子會去遊玩，若不讓家長及孩子使用，希望可以再造一間親子廁所。

八德區公所農經課長周佩潤說，公告的部分目前已經撤下，當時是因為有身障人士向公所反應，在急須使用廁所時，有家長帶孩子正在使用無障礙廁所，對其造成不便，因此才會在無障礙廁所外貼上公告，請一般民眾別使用無障礙廁所。

至於家長反應埤塘公園缺乏親子廁所，周佩潤回應，公所與相關單位已前往現場勘查，目前埤塘公園中女廁有10個廁間、公共區域設有尿布台，男廁有3個馬筒廁間、6個小便斗。

周佩潤說，預計將在八德埤塘公園中的男女廁間各擇一間，將空間加大、設兒童座椅，讓孩子可以跟家長一起進廁所，空間上也不會過於擁擠，另外，男廁公共區域也會設置尿布台，預計年底前可完工。

桃園市八德埤塘生態公園被民眾點出缺乏親子廁所；八德區公所回應，年底前將在男女廁各擇一間廁間，加大空間並裝設兒童座椅，讓家長如廁同時孩子也有地方等待。圖／八德區公所提供
桃園市八德埤塘生態公園被民眾點出缺乏親子廁所；八德區公所回應，年底前將在男女廁各擇一間廁間，加大空間並裝設兒童座椅，讓家長如廁同時孩子也有地方等待。圖／八德區公所提供

親子 身障

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