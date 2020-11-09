家長帶孩子上廁所好擠 八德埤塘公園將加大廁間設座椅

爸媽帶孩子出門遊玩，想上廁所時需一大一小擠入窄小廁間，日前有民眾抱怨，桃園市八德埤塘生態公園中缺乏親子廁所，希望市府聽到家長的心聲加以改善；八德區公所回應，年底前將在男女廁各擇一間廁間，將空間加大並裝設兒童座椅，讓家長如廁同時孩子也有地方等待。

民眾表示，之前在無障礙廁所外看到公告寫「僅提供身障人士使用，並非親子廁所」，給身障人士使用當然沒問題，但也請公所替有孩子的爸媽想想嗎，假日很多孩子會去遊玩，若不讓家長及孩子使用，希望可以再造一間親子廁所。

八德區公所農經課長周佩潤說，公告的部分目前已經撤下，當時是因為有身障人士向公所反應，在急須使用廁所時，有家長帶孩子正在使用無障礙廁所，對其造成不便，因此才會在無障礙廁所外貼上公告，請一般民眾別使用無障礙廁所。

至於家長反應埤塘公園缺乏親子廁所，周佩潤回應，公所與相關單位已前往現場勘查，目前埤塘公園中女廁有10個廁間、公共區域設有尿布台，男廁有3個馬筒廁間、6個小便斗。