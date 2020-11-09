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家長反對松林國小內增建校舍 教育處：評估其他計畫

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣議員吳傳地（右）今天在議會總質詢指出，在松林國小內增建校舍，許多家長擔心壓縮學生活動空間，且施工期間孩子的安全堪虞。記者陳斯穎／攝影
新竹縣議員吳傳地（右）今天在議會總質詢指出，在松林國小內增建校舍，許多家長擔心壓縮學生活動空間，且施工期間孩子的安全堪虞。記者陳斯穎／攝影

新竹縣新豐鄉松林重劃區人口逐年增長，縣府教育處提出3個計畫因應未來幾年持續增加的新生，新竹縣議員吳傳地今天在議會總質詢指出，第一個計畫規畫在松林國小內增建校舍，許多家長擔心壓縮學生活動空間，且施工期間孩子的安全堪虞，要求教育處承諾放棄在現有校地增建校舍。

對此，縣府教育處回應，已收到許多家長反對聲音，將評估其他計畫可行性，以對學校整體發展及學生就學權益為優先考量。

教育處表示，當地人口不斷成長，松林國小因新生超額，只能拆掉專科教室改為普通教室，普通班從原本48班增為55班，而鄰近的山崎國小也因接收松林轉介新生，從原本41班增加至59班，為了因應此狀況，教育處研議3個短期解決計畫及中長期目標。

教育處長楊郡慈說，3個短期計畫皆是為了解決現有教室不足及108課綱對專科教室需求問題，第一個為分2年編列1.5億元經費，在松林國小校內操場旁增建25間教室的教學大樓；第二個為另尋學校附近適合地點擴建校舍；第三為興建第二校區，而考量學校管理方便，地點皆不會離松林國小太遠。

吳傳地表示，有近7成松林家長反對現地增建，憂心壓縮學童活動空間，且施工期間的粉塵、噪音可能影響教學品質，甚至傷害學童身體健康，因此希望教育處能將在校內增建校舍地計畫從選項中捨棄。

楊郡慈指出，因明年編列預算的需求，教育處才先以第一個計畫作為預算規模評估，但事實上3個計畫都同步進行審慎評估，並非以第一個計畫為優先考量，而中長期目標部分，教育處也已經與新豐鄉公所討論，明年鄉公所進行都市計畫通盤檢討，將提出國小用地需求，不過通盤檢討到徵收用地、新學校興建完成，也至少是5年後的事了。

新竹 108課綱

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