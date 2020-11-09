豆子埔溪缺水 新竹縣府鑿深井挖蓄水深槽盼改善

新竹縣竹北市豆子埔溪，近年每逢枯水期常發生魚群暴斃，新竹縣政府今天表示，除新鑿2口深井外，也已挖2個蓄水深槽，盼能改善豆子埔溪水量，也保護魚群。

新竹縣政府表示，今年水情吃緊，豆子埔溪乾旱特別嚴重，這幾天安溪寮橋到至善橋段河床甚至已可見底；而在上月21日又發生魚群死亡事件，也因枯水期再加上家庭廢水所致。

工務處表示，縣府目前協調新竹農田水利會調節放水、重新啟用翰林橋上游1口舊井外，並新鑿2口深井，地點分別在縣政2號橋和義崙橋附近。

水利科說，新鑿的2口深井已完工驗收，將啟動深水井抽水，此外，因吳濁流橋是魚群死亡的熱點，近日已請廠商在橋梁上、下游分別挖了2米深、直徑3米的深水槽，盼改善豆子埔溪水量，避免再發生魚群死亡。

工務處指出，未來，將視氣象、水情狀況啟動深水井抽水，另外，明年編列「豆子埔溪環境景觀綠美化維護管理費」，利於清淤、除草、維修護岸等工作。