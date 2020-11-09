苗市三角公園偵測違停系統將成噩夢？ 警方辦會勘

苗栗市三角公園區域偵測違規停車系統，將於明年元旦上路，附近店家卸貨司機擔心嚴單接不完，苗栗警察分局今天安排會勘，建議店家可以向市公所申請「臨時性工程使用道路申請書」取得臨時路權，指定時間內卸貨，以免遭到開罰。

苗栗市三角公園附近違規紅線或併排停車嚴重，苗栗縣警局建置科技執法系統偵測違規停車，將於12月1日起1個月宣導，明年元旦起執法，一些貨車憂心忡忡，向苗栗縣議員徐筱菁陳情，苗栗分局今天上午安排縣警局、市公所等有關單位會勘，徐筱菁、縣議員鄭碧玉、楊明燁等人都到場關心。

徐筱菁指出，三角公園毗鄰的光復路、天雲街，沒有規畫停車位，中正路又一位難求，沿途店家密集，警方科技執法偵測違規停車，沒有規畫卸貨區等配套措施，貨車根本無處可停，科技執法勢必成了司機的噩夢，希望研究出解決之道。