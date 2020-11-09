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竹市消防導入數位實境系統 高科技提升訓練效率

中央社 / 新竹市9日電

新竹市政府獲經濟部補助經費，在新竹市消防教育訓練基地導入MR（混合實境）、VR（虛擬實境）模擬真實場景，增加高溫濃煙、火焰閃燃等救災狀況，提升消防員訓練效率。

新竹市長林智堅今天到訓練基地視察，首度體驗MR救災訓練設施，透過實境眼鏡，讓受訓者眼中的訓練基地變成失火民宅實況，起火、受困民眾皆栩栩如生。

林智堅在消防訓練教官指導與隊員協助下，嘗試滅火、救出生還者，同時體驗消防員訓練日常，先換裝消防衣，負重爬兩層樓梯，還接受搜救訓練，進入倒塌大樓內，協助搜尋生還者。

林智堅表示，MR系統的優點是消防訓練教官可透過系統看見學員視野，提醒學員忽略的救災盲點，即時糾正並指導救災，讓救災訓練更加全面。此外，可讓學員重複練習，比模擬真實場景的成本低。

林智堅說，透過VR打造的消防救災模擬演練系統，針對新竹街景特色，模擬出大型購物中心、高層建築物、狹小巷弄地區等火災樣貌，以便消防指揮官訓練調度指揮。

新竹市消防局長李世恭表示，新竹市消防教育訓練基地利用中央補助經費建立「多功能應用救助訓練設施」仿造山坡、密閉空間場景，可以全面訓練學員救災能力。

李世恭指出，訓練基地未來將轉化為訓練課程，協助國內大型企業及高科技公司等單位訓練公安人員，提升自我防護能力，共創防救災產、官、學界三贏。

新竹 林智堅 教官

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