串聯桃機與地方觀光資源 桃市府將打造套裝行程

桃園市長鄭文燦今天表示，將串聯機場、青埔地區及桃園市的觀光資源成為旅遊鐵三角，打造套裝行程推動桃園市觀光，除了提升機捷運量，也以行動支持桃園國際機場服務業的發展。

鄭文燦今天前往機捷A18高鐵桃園站視察新設便民設施，他表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情尚未結束，機場國際航線未完全開放，市府將結合桃園大眾捷運公司、桃園國際機場公司及各觀光旅遊公會，串聯「機場、青埔、桃園」資源推展國內套裝旅遊行程，增加機捷運量、發展桃園市的觀光也支持機場服務業發展。

他說，機場捷運去年每日平均運量達到7萬6610人次，今年受武漢肺炎影響平均日運量減半，但在疫情趨緩後，隨著水族館、影城等休閒設施進駐，市府陸續舉辦農機展、嘉年華等活動，並推動機捷小旅行，運量逐漸回升，今年五月天樂團及市府也將在青埔舉辦跨年活動，相信都能增加機捷運量。

鄭文燦指出，機捷除進行A18站防風雨連通道的改善工程，也增加沿線站點的無線充電服務及行動電源租借站，提供旅客舒適的通勤環境及便利性，他更送上拉拉山甜柿感謝團隊成員在防疫期間仍堅守崗位讓服務品質不打折。

桃捷公司董事長劉坤億表示，10月已陸續完成直達車及全線21個車站升級無線充電服務，並於捷運A1台北車站、A2三重站、A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A18高鐵桃園站及A21環北站設置行動電源租借站，讓旅客搭乘機捷通勤、旅遊更便利。